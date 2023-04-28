أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، تَعرُّض إحدى طائراتها العسكرية لإطلاق نار في أثناء عملية إجلاء في السودان.

وقالت الوزارة في بيان إن طائرة من طراز "C-130" تَعرَّضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، أثناء الهبوط في مطار وادي سيدنا بالقرب من العاصمة الخرطوم.

وأضافت أن الطائرة تمكنت من الهبوط بسلام في المطار دون تسجيل أي إصابات في طاقمها أو أضرار في جسمها.

والخميس أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تخصيص 5 طائرات نقل عسكرية، اثنتان منها من طراز A400M، لإجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.