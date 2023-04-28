تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس الخميس بـ"سحق" الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محذّراً في أولى محطات حملته الانتخابية من انزلاق الولايات المتحدة إلى "الفوضى" ما لم يُنتخَب.

وقال ترمب أمام حشد من نحو 1500 مناصر: "الاختيار في هذه الانتخابات هو الآن بين القوة والضعف، النجاح والفشل، الأمان والفوضى، السلام والحرب، الازدهار والكارثة".

جاء خطاب التحدي الأول لترمب في أحد فنادق مانشستر بولاية نيوهامبشاير رغم تراكم المشكلات القانونية التي تثقل كاهله، بخاصة مع إدلاء كاتبة تتهم ترمب باغتصابها بشهادتها للمرة الثانية في محكمة مدنية بنيويورك.

وفي خطابه قال ترمب: "نحن نعيش في كارثة، بتصويتكم في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 سنسحق جو بايدن (...) في صندوق الاقتراع، وسنستكمل ما لم نُنهِه من عمل".

ولم يكُن ترمب ليدع الفرصة تمرّ بلا استهزاء بمنافسه الرئيس الأمريكي، بتقليده بايدن في إحدى خطبه التي ظهر فيها كأنه تائه ولا يعلم في أي اتجاه يذهب.

وهذا هو الظهور الأول لترمب منذ يناير/كانون الثاني الماضي في ولاية الغرانيت كما تسمى لاشتهارها باستخراج الرخام، التي أمّنَت فوزه بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2016 بعد بداية ضعيفة في أيوا.

وأعلن بايدن (80 عاماً) الثلاثاء الماضي ترشُّحه رسميّاً لولاية ثانية في انتخابات 2024 يمكن أن يواجه فيها ترامب مجدداً، وفي تصريح له بعد ذلك بيوم اعتبر بايدن أن ترامب يمثل خطراً على الديمقراطية، وقال: "قد لا أكون الوحيد (الذي يمكنه إلحاق الهزيمة بترمب)، لكنني أعرفه جيداً وأعرف الخطر الذي يمثّله على ديمقراطيتنا".

ويحذّر عديد من كبار الجمهوريين من أن ترمب (76 عاماً) سيُمنَى بخسارة للمرة الثانية بعد الأداء السيئ للجمهوريين في انتخابات 2020 ودورتَي انتخابات منتصف الولاية الأخيرتين.

ويحاكَم ترمب في نيويورك في قضية اغتصاب الصحفية والكاتبة جين كارول في منتصف تسعينيات القرن الماضي، إذ تتهمه الأخيرة باستدراجها إلى غرفة قياس في متجر بيرغدورف غودمان في نيويورك، لكن محاميه ينفي ذلك بشدة.

كما يواجه ترمب احتمال توجيه وزارة العدل ومدّعين عامّين في جورجيا اتهامات إليه في قضايا تتعلق بمحاولته الإطاحة بانتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق حكومية.

مع ذلك حافظ ترمب في الاستطلاعات على تَقدُّم مستمر من رقمين في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه رون ديسانتيس حاكم فلوريدا الذي وصفه في خطابه في نيوهامبشير بأنه "يتحطم ويحترق".

وترمب الذي ينفي كل الاتهامات الموجهة إليه، استنكر بغضب "ملاحقته"، وأبلغ مؤيديه أنه سيسحب لقب "كروكد" (المخادعة) الذي أطلقه على هيلاري كلينتون منافسته السابقة، ليطلقه على بايدن خلال الانتخابات المقبلة.