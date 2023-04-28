بدأ التصويت المبكّر للمواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرَّر إجراؤها في 14 مايو/أيار المقبل.

وبدأ الاقتراع في الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، ومن المقرر أن ينتهي في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

وأُنشئَ 156 مركز اقتراع بالمجمل في 73 دولة.

وبدأ التصويت عند المعابر الحدودية حيث وُضعت صناديق الاقتراع دون تحديد موعد للعملية، فيما سينتهي التصويت في مراكز الاقتراع في 9 مايو، وعند بوابات الجمارك في 14 مايو.

وفي الخارج أكثر من 3.4 مليون ناخب مسجل، وبلغ عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الخارج لأول مرة 277646 ناخباً، ولهؤلاء الناخبين شُكّلَت 4671 لجنة لصناديق الاقتراع في المعابر الحدودية.

وللمرة الأولى هذا العام ستؤسس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا صناديق اقتراع في بيلاروسيا والبرازيل وإستونيا والمغرب والجبل الأسود وكوريا الجنوبية وليبيا وليتوانيا وماليزيا ونيجيريا وباكستان والبرتغال وسلوفاكيا وتنزانيا.

أكبر عدد من الناخبين في ألمانيا

بين البلدان التي تُعيَّن فيها صناديق الاقتراع، في ألمانيا أكبر عدد من الناخبين الأتراك، فيما في البرازيل أقلّ عدد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.

وسيتوجه أكثر من 1.5 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع في 26 مكتب اقتراع في ألمانيا، تليها فرنسا بـ397086 ناخباً في تسعة مكاتب اقتراع، وهولندا بـ286753 ناخباً مسجَّلاً.

وفي الولايات المتحدة سيدلي أكثر من 134 ألف ناخب بأصواتهم في تسعة مكاتب اقتراع.

وحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات، فإن أقلّ دولة بها عدد من الناخبين الأتراك هي البرازيل بـ581، تليها نيجيريا بـ584.

وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، فسيُقترَع في جولة الإعادة المحتملة المقرر إجراؤها في 28 مايو، وفي الفترة 20-24 مايو في مكاتب الاقتراع المحددة بالخارج.