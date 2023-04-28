سياسة
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صور | "الإغاثة الإنسانية" التركية تطلق مساعدات طارئة في السودان
قالت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية، إن الاشتباكات في السودان أدت إلى نقص خطير في مخزون الغذاء والماء والدواء والوقود في البلاد خاصة العاصمة الخرطوم وسط ارتفاع تكاليف النقل، معلنة إطلاقها حملة مساعدات إنسانية طارئة.
صور | "الإغاثة الإنسانية" التركية تطلق مساعدات طارئة في السودان
الهيئة التركية: الاضطرابات الداخلية في بعض المدن زادت من الاحتياجات الملحة للغذاء ومياه الشرب والمأوى  / صورة: AA
28 أبريل 2023

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية الجمعة إطلاق حملة مساعدات إنسانية طارئة في السودان على خلفية الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكرت İHH في بيان أن الاشتباكات أدت إلى نقص خطير في مخزون الغذاء والماء والدواء والوقود في البلاد وخاصة العاصمة الخرطوم وما حولها، وسط ارتفاع تكاليف النقل، وتفاقم صعوبة مغادرة المناطق المتضررة من الاشتباكات.

وأوضحت أن الاضطرابات الداخلية في بعض المدن زادت من الاحتياجات الملحة للغذاء ومياه الشرب والمأوى، ما حتّم على هيئة الإغاثة الإنسانية إطلاق أعمال الإغاثة الطارئة في السودان.

وقالت الهيئة إن طواقمها وزعت وجبات ساخنة وطروداً غذائية على المدنيين، بجانب التخطيط لتقديم الدعم الدوائي للمستشفيات.

وكانت "نقابة أطباء السودان" أعلنت الجمعة ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 387 شخصاً منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف الشهر.

ومنذ 15 أبريل/نيسان يشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وفي 22 أبريل بدأت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب وشرع أكثر من 50 دولة بعمليات الإجلاء براً لا سيما عبر مصر وإثيوبيا، وبحراً عبر ميناء بورتسودان وجواً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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