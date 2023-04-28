سياسة
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استشهاد فلسطيني وإصابة 11 آخرين برصاص جيش الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة
أعلنت مصادر محلية فلسطينية استشهاد الفتى مصطفى عامر صباح (15 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة تقوع شرقي بيت لحم. كذلك أصيب 11 آخرون برصاص جيش الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
استشهاد فلسطيني وإصابة 11 آخرين برصاص جيش الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة
استشهاد فلسطيني وإصابة 11 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية / صورة: Reuters
28 أبريل 2023

استشهد فلسطيني وأصيب 11 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي مقتضب "استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة تقوع" شرقي بيت لحم، جنوبي الضفة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر محلية، بأن الفتى مصطفى عامر صباح (15 عاماً) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي بعد إصابته برصاص حي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت في بلدة تقوع شرقي بيت لحم.

وفي وسط الضفة، أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات بالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرقي رام الله.

وأضافت، أن مستوطنين هاجموا أراضي الفلسطينيين من المدخل الشرقي للقرية، وكسروا عدداً من أشجار الزيتون المعمرة، بحماية الجنود الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي شمالي الضفة، قالت وفا إن فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، جراء قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي نابلس.

بدوره، أفاد منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم شرقي قلقيلية، مراد اشتوي، في بيان، بأن 4 فلسطينيين بينهم صحفي، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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