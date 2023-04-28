سياسة
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نائب وزير الدفاع التركي: نسعى لتعزيز صادراتنا الدفاعية خاصة بالمجال البحري
كشف نائب وزير الدفاع التركي محسن ديري أن الصناعات الدفاعية التركية تسعى لتعزيز صادراتها عبر عدد من الشركات والمشاريع العسكرية المحلية.
نائب وزير الدفاع التركي: نسعى لتعزيز صادراتنا الدفاعية خاصة بالمجال البحري
نائب وزير الدفاع التركي: نسعى لتعزيز صادراتنا الدفاعية خاصة بالمجال البحري / صورة: AA
28 أبريل 2023

كشف نائب وزير الدفاع التركي محسن ديري أن الصناعات الدفاعية التركية تسعى لتعزيز صادراتها عبر عدد من الشركات والمشاريع العسكرية المحلية.

وقال ديري الجمعة في مقابلة مع وكالة الأناضول خلال مهرجان تكنوفيست المستمر بمدينة إسطنبول، إن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية المساهمة "أسفات/ASFAT" تستفيد من المرافق وأحواض بناء السفن، وهو ما يشكل إضافة كبيرة في التصدير العسكري، وليس فقط للصيانة والإصلاح.

وأضاف نائب الوزير أن حجم مشاريع ASFAT بلغ 3.5 مليار دولار وهذا يعد إنجازاً جيداً لشركة عمرها يبلغ نحو 4 سنوات فقط.

وتابع "نحو 50 في المائة من مشاريع ASFAT هي مشروعات موجهة للتصدير، ونسعى لأن تواصل ASFAT هذا الأداء".

وأوضح نائب الوزير التركي أن لدى الشركة مشاريع مهمة لتسليمها خلال الأشهر المقبلة، "فهي تقوم ببناء 6 سفن في الوقت ذاته عبر مشروع MİLGEM. وهو ما يعتبر تحدياً كبيراً، خاصة في المشاريع البحرية".

وكشف ديري أن 4 من هذه السفن يجري تشييدها ضمن مشروع MİLGEM لمصلحة البحرية الباكستانية، إذ يجري بناء السفن في نفس الوقت، اثنتان منها في مدينة كراتشي واثنتان في حوض بناء السفن في مدينة إسطنبول.

وتابع: "سيكون هناك احتفالات للتسليم خلال الأشهر المقبلة. وفي نهاية شهر مايو/أيار القادم، سيجري إنزال السفينة الرابعة إلى البحر ضمن مشروع MİLGEM الباكستاني في كراتشي".

جدير بالذكر أن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية "أسفات/ASFAT"، تأسست مطلع 2018، وتتبع لوزارة الدفاع، وتلعب دوراً هاماً في تسويق المنتجات الدفاعية التي تُصنع بإمكانيات محلية بالكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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