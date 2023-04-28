قُتل 22 شخصاً على الأقل صباح الجمعة بضربات شنّتها روسيا على مدن في أوكرانيا، فيما تؤكد كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المضاد واسع النطاق "شارفت على نهايتها".

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف خلال مؤتمر صحفي في كييف: "الاستعدادات شارفت على نهايتها".

وتريد كييف شن هجوم كبير لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا شرق وجنوب البلاد.

وأضاف: "جرى التعهد بمعدات وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئياً. بالمعنى الواسع، نحن جاهزون".

وقبل ساعات استهدفت صواريخ روسية، هي الأولى منذ مطلع مارس/آذار، عدة مبانٍ سكنية مما أدى إلى مقتل 22 شخصاً على الأقل في أومان (وسط) واثنين في دنيبرو (وسط شرق)، وفقاً لآخر حصيلة نُشرت الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

وأكدت روسيا أنها قصفت "نقاط انتشار موقتة لوحدات الاحتياط التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية" بواسطة "أسلحة عالية الدقة".

وفي مدينة أومان البالغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة في وسط البلاد والواقعة على مسافة مئتي كيلومتر جنوب كييف، شاهد صحفيون من وكالة الصحافة الفرنسية مبنى سكنياً تعرض لأضرار جسيمة ومسعفين ينتشلون الجثث وأشخاصاً ينتظرون بقلق أنباء عن أحبائهم".

ووفق آخر حصيلة صادر عن وزارة الخارجية قتل 20 شخصاً حتى الآن داخل هذا المبنى.

وكتب حاكم المنطقة إيغور تابورتس على تليغرام أن بين القتلى "طفلين في العاشرة".

استهداف دنيبرو وكييف

وقتلت ضربة ثانية على مدينة دنيبرو الواقعة في وسط شرق أوكرانيا شخصين "هما امرأة شابة وطفل في الثالثة" حسب رئيس البلدية بوريس فيلاتوف.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان بأن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 صاروخاً من أصل 23 وطائرتين مسيّرتين"، قائلة إن روسيا أطلقت "قرابة الساعة الرابعة صباحاً" (01:00 ت.غ) الذخائر من قاذفات تو-95 الاستراتيجية المنتشرة في بحر قزوين.

وفي مدينة أوكراينكا قرب كييف، أصابت شظايا صاروخ مبنى مما أدى إلى إصابة فتاة نقلت إلى المستشفى، وفق حاكم المنطقة روسلان كرافتشينكو.

وقالت السلطات التي عينتها موسكو إن سبعة أشخاص قتلوا الجمعة وأصيب أكثر من عشرة في ضربات شنتها القوات الأوكرانية على دونيتسك المدينة الرئيسية التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.

هجوم مضاد مرتقب

تؤكد كييف منذ أشهر أنها تريد شن هجوم حاسم لعكس مسار الحرب وتحرير نحو 20% من الأراضي، بما في ذلك شبه جزيرة القرم الخاضعة حالياً للسيطرة الروسية.

من جانبها زودت الدول الأعضاء في الناتو وشركاؤها أوكرانيا بـ230 دبابة قتالية و1550 آلية مدرعة أخرى، حسبما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس.

ومع ذلك، فإن بعض الأسلحة الرئيسية لن تكون متاحة أو قابلة للاستخدام قبل أشهر، لضرورة تدريب الجنود على استخدامها.

في المقابل حشدت روسيا آلافاً من جنود الاحتياط لتعزيز مكاسبها الإقليمية شرق وجنوب أوكرانيا ولا يزال هدفها احتلال دونباس، الحوض الصناعي التاريخي لأوكرانيا.

ورغم دعم قوات تابعة لفاغنر الروسية بالخطوط الأمامية فإن الجيش الروسي يواجه مقاومة شرسة بمدينة باخموت المحصنة التي باتت مدمرة ولم يبقَ فيها إلا بضعة آلاف مدنيين مع استمرار المعارك.