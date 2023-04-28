أعلن الجيش الباكستاني، الجمعة، مقتل 3 من جنوده و7 مسلحين على الأقل خلال اشتباكات في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

ووفق بيان أصدره الجناح الإعلامي للجيش، صدّت قوات الأمن 3 هجمات في منطقة لاكي مروت التابعة لـ"خيبر بختونخوا" الليلة الماضية عند اقتحام "إرهابيين" نقطة عسكرية.

وأضاف أن انتحارياً فجر نفسه قرب موقع أمني في لاكي مروت، تلاه تبادل إطلاق نار عنيف بين القوات والمسلحين.

وشدد على أن قوات الأمن اشتبكت مع الإرهابيين وقتلت 4 منهم.

كما نفذ مسلحون هجمات على قوات الأمن في حيي "أمير كلام" و"تاجبي خيل" بمنطقة لاكي مروت، إلا أن الجيش صد الهجمات وقتل 3 إرهابيين آخرين، حسب البيان نفسه.

وأضاف البيان أن "3 جنود من الجيش لقوا حتفهم خلال هذه الاشتباكات، فيما استولت القوات على أسلحة وذخائر من المسلحين القتلى".

وحسب الجيش، قُتل ما لا يقل عن 300 شخص خلال العام الماضي، بمن فيهم أفراد الأمن، وأصيب 521 آخرون في 436 حادثاً إرهابياً.