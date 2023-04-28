قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الأيام التي سيكون لدينا فيها ما يكفي من النفط لتلبية احتياجاتنا ليست بعيدة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته عبر الفيديو بمراسم افتتاح "جسر شهداء 15 تموز"، في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأوضح أردوغان: "لدينا غاز طبيعي خاص بنا، وآمل أن نرى الأيام التي سنحصل فيها على ما يكفي من النفط لتلبية احتياجاتنا في المستقبل القريب".

والأسبوع الماضي شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حفل نقل الغاز المستخرج من البحر الأسود إلى البر وبدء مرحلة استخدامه.

واكتُشف الغاز طبيعي في البحر الأسود عام 2020، على بُعد 170 كيلومتراً من شواطئ ولاية زونغولداق شمال غربي البلاد.

كذلك أشار أردوغان إلى أن "جسر شهداء 15 تموز" في أضنة "سيوفر لبلدنا 286 مليون ليرة سنوياً (نحو 15 مليون دولار) من الوقت والوقود، وسيقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 4 آلاف طن".

ولفت إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة تقدم الخدمة للشعب التركي منذ 21 عاماً عبر إنشاء المدارس والبنية التحتية وإنشاء المصانع وصناعة السيارات والطائرات والسفن والدبابات والمعدات وبناء المساكن.