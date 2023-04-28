سياسة
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جاوش أوغلو يبحث مع حميدتي إجلاء مواطني تركيا من السودان
قالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير مولود جاوش أوغلو بحث مع قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، عملية إجلاء المواطنين الأتراك من السودان.
جاوش أوغلو يبحث مع حميدتي إجلاء مواطني تركيا من السودان
جاوش أوغلو يبحث مع حميدتي إجلاء مواطني تركيا من السودان / صورة: AA
28 أبريل 2023

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عملية إجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الجمعة، أن جاوش أوغلو أجرى اتصالاً هاتفياً مع دقلو.

وأضاف أن جاوش أوغلو بحث مع دقلو القضايا المتعلقة بعملية إجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

وخلال الأيام الماضية وصلت دفعات من مواطنين أتراك جرى إجلاؤهم من السودان براً إلى دول مجاورة، ثم نقلهم بطائرات مدنية إلى إسطنبول.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي"، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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