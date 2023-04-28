سياسة
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بوتين يستثني "الدول الصديقة" من حظر مبيعات النفط الروسي
الرئيس الروسي يستثني "الدول الصديقة" من الحظر المفروض على مبيعات نفط بلاده بموجب شروط سقف الأسعار. ووقع بوتين أواخر العام الماضي مرسوماً يحظر إمدادات النفط للدول التي فرضت سقفاً لأسعار الوقود الروسي تطبيقاً للعقوبات الغربية على روسيا.
بوتين يستثني "الدول الصديقة" من حظر مبيعات النفط الروسي
استثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند توقيعه مرسوماً الجمعة، "الدول الصديقة" من الحظر المفروض على مبيعات نفط بلاده / صورة: Reuters
28 أبريل 2023

استثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند توقيعه مرسوماً الجمعة، "الدول الصديقة" من الحظر المفروض على مبيعات نفط بلاده بموجب شروط سقف الأسعار.

ووفقاً للمرسوم الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، جرى استثناء "الدول الصديقة" (دون تسميتها) من نطاق حظر إمدادات النفط والمنتجات البترولية للدول المشاركة في تطبيق سقف لأسعار الوقود الروسي، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع بوتين مرسوماً يحظر إمدادات النفط والمنتجات البترولية للدول التي فرضت سقفاً لأسعار الوقود الروسي.

جاء ذلك بعد أن اتفقت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى على فرض حد أقصى قدره 60 دولاراً للبرميل على النفط الروسي، في محاولة لتقييد الأموال التي يمكن أن تكسبها موسكو من النفط وسط الحرب في أوكرانيا.

وتطالب دول عدة تواصل شراء النفط الروسي، وبخاصة الصين والهند، بخصومات من موسكو، ما يشير إلى احتمال تعرُّضها لعقوبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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