أجرت المروحية الهجومية الثقيلة أتاك-2 المطورة من شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش، أول تحليق لها.

ونشر رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية إسماعيل دمير الجمعة مشاهد عبر تويتر تظهر التحليق الأول للمروحية.

وقال دمير: "نشارك في حماسة مهرجان تكنوفيست بإسطنبول عبر تحية مبشّرة من أنقرة. مروحيتنا الهجومية الثقيلة أتاك-2 حلقت للمرة الأولى".

وأعرب دمير عن تهانيه لشركة توساش وجميع المساهمين في مشروع المروحية.

وبدأ العمل على مشروع المروحية في 17 فبراير/شباط 2019 بالتعاون بين مؤسسة الصناعات الدفاعية وشركة توساش.

وأتاك-2 مروحية هجومية تتمتع بقدرتها على نقل الحمولة وإجراء المناورات في أثناء التحليق، وفق كبير المهندسين في المشروع محمد يلماز.

وقال يلماز للأناضول إن المروحية لديها محرك بقوة 2500 حصان، وإن الحد الأقصى لوزن إقلاعها هو 11.5 طن وتستطيع نقل حمولة بوزن 1.5 طن وهذه ميزة مهمة.

وحسب يلماز، يوجد في مقدمة المروحية مدفع من عيار 30 ملم وفوقه كاميرا ستساعد القبطان على رصد الأهداف وتحديدها ثم قصفها.