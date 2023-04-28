بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحرب الروسية-الأوكرانية وتطورات الأوضاع في سوريا والسودان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الجمعة، حسب بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ولفت أردوغان خلال الاتصال، إلى أن تمديد آلية الأمم المتحدة للمساعدة إلى سوريا عبر الحدود في يوليو/تموز الماضي، له أهمية كبيرة.

وبيّن أن تركيا تولي أهمية لاستمرار اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، معرباً عن استعدادها للمشاركة في مجموعة العمل المزمع تشكيلها في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن خط أنابيب الأمونيا.

وبشأن السودان أبدى أردوغان الاستعداد للتعاون مع الأمم المتحدة لدعوة الأطراف المتنازعة إلى محادثات سلام وحل خلافاتهم.