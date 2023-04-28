سياسة
1 دقيقة قراءة
أردوغان وغوتيريش يبحثان الحرب بأوكرانيا وأوضاع سوريا والسودان
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتصال هاتفي الحرب الروسية-الأوكرانية وتطورات الأوضاع في سوريا والسودان. كما أوضح أردوغان حرص بلاده على استمرار اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.
أردوغان وغوتيريش يبحثان الحرب بأوكرانيا وأوضاع سوريا والسودان
أردوغان وغوتيريش يبحثان هاتفياً الحرب الروسية-الأوكرانية وتطورات الأوضاع في سوريا والسودان / صورة: AA
28 أبريل 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحرب الروسية-الأوكرانية وتطورات الأوضاع في سوريا والسودان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الجمعة، حسب بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ولفت أردوغان خلال الاتصال، إلى أن تمديد آلية الأمم المتحدة للمساعدة إلى سوريا عبر الحدود في يوليو/تموز الماضي، له أهمية كبيرة.

وبيّن أن تركيا تولي أهمية لاستمرار اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، معرباً عن استعدادها للمشاركة في مجموعة العمل المزمع تشكيلها في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن خط أنابيب الأمونيا.

وبشأن السودان أبدى أردوغان الاستعداد للتعاون مع الأمم المتحدة لدعوة الأطراف المتنازعة إلى محادثات سلام وحل خلافاتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us