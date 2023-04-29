أعلنت وزارة الدفاع التركية مغادرة طائرتي إجلاء تركيتين الأراضي السودانية بأمان.

وأفادت الوزارة في بيان الجمعة، بأن طائرتَي إجلاء من طراز C-130 إحداهما كانت قد تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، غادرتا السودان بأمان.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الدفاع التركية تعرض إحدى طائراتها من طراز C-130 لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، في أثناء الهبوط بمطار وادي سيدنا قرب العاصمة الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان إن الطائرة تمكنت من الهبوط بسلام في المطار، دون تسجيل أي إصابات في طاقمها أو أضرار في جسمها.

ووصلت إلى مطار إسطنبول الجمعة طائرة عسكرية تركية وعلى متنها 101 مواطن تركي جرى إجلاؤهم من السودان.

والخميس أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تخصيص 5 طائرات نقل عسكرية، اثنتان منها من طراز A400M، لإجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.