أقدمت مجموعة متطرفة على الاعتداء على العلم التركي والقرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ونفّذ الاعتداء عضو في مجموعة قومية متطرفة ومعادية للإسلام تدعى "Patrioterne Gar Live" في الدنمارك، أمام سفارة أنقرة في كوبنهاغن.

ورفع منفذ الاعتداء الاستفزازي، لافتات معادية للإسلام وردد شعارات مسيئة إلى الإسلام، وبث لحظات الاعتداء على الهواء مباشرة عبر حسابه على تويتر.

وذكر مراسل الأناضول الجمعة أن المغتربين الأتراك ممن قدموا إلى السفارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أعربوا عن استيائهم ورفضهم للاعتداء.

وبيّن أن الشرطة الدنماركية تدخلت حينما رفع أحد الأتراك علم بلاده من على الأرض وحذر منفذ الاعتداء.

وحذرت الشرطة المواطنين الأتراك من التدخل للاعتراض على الاستفزاز وواصلت اتخاذ تدابيرها في محيط المنفذ.

يشار إلى أن المجموعة المتطرفة كانت أقدمت على الاعتداء على العلم التركي والقرآن الكريم في 24 و31 مارس/آذار، و14 أبريل/نيسان 2023، في كوبنهاغن.

وكانت الخارجية التركية أدانت بأشد العبارات تلك الاعتداءات المتكررة.