سياسة
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جرحى بقصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف وسط سوريا
أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" بإصابة 3 مدنيين في سلسلة غارات جوية نفذتها طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مواقع للنظام السوري في محيط مدينة حمص.
جرحى بقصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف وسط سوريا
سانا: أدى العدوان إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية - أرشيفية / صورة: SANA / SANA via AP
29 أبريل 2023

أصيب ثلاثة مدنيين ليل الجمعة-السبت جراء قصف جوي إسرائيلي في محيط حمص بوسط سوريا حسب وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري.

وأفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" بأنه عند "نحو الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط بمحيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضافت أن القصف أدى إلى "إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية (محطة وقود) مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

وتشن إسرائيل هجمات في الأراضي السورية منذ سنوات ضد ما وصفته بالقوات الإيرانية وتلك المدعومة من إيران التي انتشرت هناك خلال الحرب المستمرة منذ 11 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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