سياسة
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"وضع مقلق للغاية".. الحكومة الألمانية تعترف بنقص المضادات الحيوية للأطفال
اعترفت الحكومة الألمانية الجمعة بنقص المضادات الحيوية للأطفال وتعهدت باتخاذ خطوات لمعالجة المشكلة. وبهذا الخصوص قال جاكوب ماسك متحدث جمعية أطباء الأطفال "BVKJ"، إن "الأطفال الذين يحتاجون بالفعل إلى مضاد حيوي لا يحصلون عليه في بعض الأحيان".
"وضع مقلق للغاية".. الحكومة الألمانية تعترف بنقص المضادات الحيوية للأطفال
بُيّن أن عدداً من الأطفال معرضون للخطر بسبب نقص المضادات الحيوية / صورة: AA
29 أبريل 2023

اعترفت الحكومة الألمانية، الجمعة، بنقص المضادات الحيوية للأطفال وتعهدت باتخاذ خطوات لمعالجة المشكلة.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، قال متحدث وزارة الصحة سيباستيان جولدي إن "الوزارة أبلغت السلطات الإقليمية بالمشكلة".

وأشار إلى تفعيل الآليات اللازمة كجزء من نظام الإنذار المبكر، وبالتالي ستكون السلطات المحلية قادرة على التفاعل بشكل أكثر مرونة بهدف شراء المضادات الحيوية بطريقة غير بيروقراطية عند الحاجة أيضاً من الخارج.

فيما حذرت نقابة أطباء بارزة في وقت سابق من النقص الحاد في المضادات الحيوية للأطفال بألمانيا، ودعت لاتخاذ خطوات فورية لمعالجة المشكلة.

وبهذا الخصوص قال جاكوب ماسك متحدث جمعية أطباء الأطفال "BVKJ"، إن "الأطفال الذين يحتاجون بالفعل إلى مضاد حيوي لا يحصلون عليه في بعض الأحيان".

وأضاف ماسك في تصريح صحفي، أن الوضع أصبح "مقلقاً للغاية".

وبيّن أن عدداً من الأطفال معرضون للخطر بسبب نقص المضادات الحيوية، بينما تُركت أسرهم في وضع يائس، وتكافح من أجل تأمين دواء لهم.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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