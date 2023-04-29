سياسة
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بيونغ يانغ تحذر: اتفاق الردع النووي بين سيول وواشنطن سيفاقم الوضع
حذرت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز الردع النووي ضد بيونغ يانغ لن يؤدي إلا إلى "خطر أكثر فداحة".
بيونغ يانغ تحذر: اتفاق الردع النووي بين سيول وواشنطن سيفاقم الوضع
  كوريا الشمالية تقول إن الاتفاق بين أمريكا وكوريا الجنوبية سيفاقم انعدام الأمن - أرشيفية / صورة: Reuters
29 أبريل 2023

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم السبت أن كيم يو جونغ الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قالت إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع بشأن الحاجة إلى تعزيز الأمن في كوريا الجنوبية سيفاقم الوضع.

وقالت كيم إن كوريا الشمالية نتيجة لذلك لديها قناعة بضرورة أن تحسن قدرتها على "ردع الحرب النووية". ولم يتطرق البيان إلى مزيد من التفاصيل.

بيان كيم هو أول تعليق لكوريا الشمالية على الاجتماع، ويشي بأن البلاد ستواصل استعراض القوة العسكرية وتطوير الأسلحة.

وهذا الأسبوع، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وتعهدت الولايات المتحدة بإعطاء كوريا الجنوبية مزيداً من المساعدة في وضع خططها النووية فيما يتعلق بأي صراع مع كوريا الشمالية وسط قلق بشأن ترسانة بيونجيانج المتزايدة من الصواريخ والقنابل.

كما ستزور غواصة صواريخ باليستية مسلحة نووياً تابعة للبحرية الأمريكية كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي للمساعدة في إظهار عزم واشنطن على حماية البلاد من هجوم كوري شمالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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