أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن أول رائد فضاء تركي سيسافر إلى الفضاء.

جاء ذلك بكلمة له خلال مشاركته في مهرجان “تكنوفيست إسطنبول” لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وقال أردوغان إن رائد الفضاء التركي الأول سيؤدي مهمته في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوماً.

وقدم أردوغان أول رائد فضاء تركي وهو ألبير غزر أوجي الذي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية وهو طيار بطل حقق نجاحات مهمة في قيادة القوات المسلحة التركية.

ووفق الرئيس التركي فسينفذ رائد الفضاء في هذه المهمة 13 تجربة مختلفة أعدتها الجامعات والمؤسسات البحثية القيمة بتركيا.

أما رائد الفضاء الاحتياطي توفا جيهانغير أتاسيفر فهو مهندس أنظمة يعمل في مجال أنظمة الإطلاق الفضائية في روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية، حسب أردوغان.

وحول المشاركة الواسعة في المهرجان، بيّن أردوغان أن أكثر من مليون شخص ضمن 333 ألف فريق من تركيا و96 دولة للمشاركة في مهرجان تكنوفيست لهذا العام.

وأوضح أن "المهرجان أصبح ذاته علامة مسجلة وتجاوز الحدود التركية"، وتابع: "نثق بأن شباب اليوم سينقلون تركيا إلى مستقبل أفضل".

وأضاف: "أرى في مهرجان تكنوفيست المستقبل لرواد فضاء ومخترعين وطيارين ومهندسين وفيزيائيين".

بدوره أشاد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال مشاركته في المهرجان بالصناعات الدفاعية والتكنولوجية التركية، وذكر أن "المُسيرة قيزيل إلما تحلق في الجو والدبابة ألطاي والسيارة توغ على الأرض والسفينة أناضول في البحر، هذه هي تركيا اليوم".

كما شدد على أن "تركيا ضامن للسلام والاستقرار والأمن في منطقتنا".

والخميس، انطلقت بمدينة إسطنبول، فاعليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست "TEKNOFEST" الذي يعد الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.