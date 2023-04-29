سياسة
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تقرير: خبراء يحذرون من نقص الذخيرة لدى أمريكا وأوكرانيا
مع استمرار الحرب الروسية واحتمال شن كييف هجوماً واسعاً في أي وقت، حذّر الأدميرال المتقاعد بالبحرية الأمريكية جيمس ستافريديس من نقص عتاد كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا، بالإضافة إلى الأسلحة الموجهة بدقة والمكونات الإلكترونية.
تقرير: خبراء يحذرون من نقص الذخيرة لدى أمريكا وأوكرانيا
تقرير: خبراء يحذرون من نقص الذخيرة لدى أمريكا وأوكرانيا / صورة: AP
29 أبريل 2023

مع استمرار الحرب الروسية واحتمال شن كييف لهجوم واسع في أي وقت، حذّر الأدميرال المتقاعد بالبحرية الأمريكية جيمس ستافريديس من نقص عتاد كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا، بالإضافة إلى الأسلحة الموجهة بدقة والمكونات الإلكترونية.

على الرغم من قدرة أوروبا والغرب على توصيل العتاد اللازم للقتال، تتوالى أزمات في سلاسل التوريد العالمية بالظهور.

وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فيقول ستافريديس إن "هجوم الربيع" لن يستمر بالدبابات والمدرعات، لكن سيكون في إنتاج الأسلحة لدى الدول الديمقراطية التي تدعم أوكرانيا زيادة.

وأشار ستافريديس إلى أنه حينما كان قائداً للقيادة العليا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كان عادة ما ينظر بعمق إلى اللوجستيات وسلاسل التوريد، بنفس القدر الذي ينظر به إلى عمليات الحلف القتالية في أفغانستان، والبلقان، وليبيا، وضد القراصنة.

وأكد أنهم كانوا يشعرون براحة لأن القاعدة الشاملة للصناعات الدفاعية لدى الغرب التي تسهم بأكثر من 2.1 تريليون دولار في موازنات الدفاع الجماعية لدول الناتو الـ31 تستطيع التعامل مع هذه الصراعات بسهولة نسبية.

وأفاد ستافريديس بأن تحليلات عسكرية تتوقع بمجالات حدوث الأزمات، وتمثل المدافع، والصواريخ، والذخيرة بخاصة قذائف هاوترز مصدر القلق الأكبر. ومن بين مخزونات الأسلحة التي تواجه النفاد، قذائف المدافع عيار 155، والتي ظهرت كعنصر هجوم رئيسي لدى الأوكرانيين.

ويقول بعض المحللين إن كييف تستهلك شهرياً من القذائف ما يوازي إنتاج واشنطن في عام بفترة ما قبل الحرب، ولا يتعلق الأمر بقذائف هاوتزر فحسب، بل يمتد الأمر إلى صواريخ هيمارس التي تعاني النقص هي الأخرى.

وقال ستافريديس إن "النهج الأمريكي في الحرب" أثبت نجاحه في الحربين العالميتين الأولى والثانية وأخيراً في الحرب الباردة، يجعل الاحتمالات في صالح أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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