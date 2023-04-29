سياسة
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استهدف منزلاً.. 5 قتلى في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل 5 أشخاص جراء إطلاق نار استهدف منزلاً جنوب شرقي ولاية تكساس الأمريكية. فيما ذكرت شبكة "ABC News" أن المهاجم استخدم بندقية في إطلاق النار، ولم يُقبَض على المهاجم بعد.
استهدف منزلاً.. 5 قتلى في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية  / Others
29 أبريل 2023

أعلنت السلطات الأمريكية السبت مقتل 5 أشخاص جراء إطلاق نار استهدف منزلاً جنوب شرقي ولاية تكساس الأمريكية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة "سان جاسينتو" في ساعة مبكرة من صباح السبت، في بيان، أنه "أُعلن مقتل 4 أشخاص في موقع إطلاق النار ببلدة "كليفلاند" التابعة لمدينة "هيوستن"، فيما توفي الخامس بمستشفى"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأُبلغت الشرطة بحادثة إطلاق النار، التي وقعت على بعد (72 كيلومتراً) شمال شرق مدينة هيوستن في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى حول إطلاق النار أو الضحايا.

وحول الحادث، ذكرت شبكة "ABC News" الأمريكية أن المهاجم استخدم بندقية في إطلاق النار، فيما لم يُقبض على المهاجم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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