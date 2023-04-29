أعلنت السلطات الأمريكية السبت مقتل 5 أشخاص جراء إطلاق نار استهدف منزلاً جنوب شرقي ولاية تكساس الأمريكية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة "سان جاسينتو" في ساعة مبكرة من صباح السبت، في بيان، أنه "أُعلن مقتل 4 أشخاص في موقع إطلاق النار ببلدة "كليفلاند" التابعة لمدينة "هيوستن"، فيما توفي الخامس بمستشفى"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأُبلغت الشرطة بحادثة إطلاق النار، التي وقعت على بعد (72 كيلومتراً) شمال شرق مدينة هيوستن في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى حول إطلاق النار أو الضحايا.

وحول الحادث، ذكرت شبكة "ABC News" الأمريكية أن المهاجم استخدم بندقية في إطلاق النار، فيما لم يُقبض على المهاجم.