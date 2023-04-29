قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن تركيا تعد ضامناً للسلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان في مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء بمطار أتاتورك في إسطنبول.

وأشاد علييف بالتطور التركي الكبير في الصناعات الدفاعية في السنوات الأخيرة، قائلاً: "المسيّرة قيزيل إلما في الجو، والدبابة ألطاي والسيارة توغ على الأرض، والسفينة أناضول في البحر.. هذه هي تركيا اليوم".

ولفت إلى استضافة بلاده مهرجان تكنوفيست بنسخته الماضية ومشاركته برفقة أردوغان، مضيفاً: "وإني هنا اليوم، وهذا يدل على أن تركيا وأذربيجان معاً في كل مكان".

وشدد على أن تركيا قطعت أشواطاً طويلة في السنوات الـ20 الأخيرة، ما جعلها دولة صاحبة كلمة في العالم تحت قيادة الرئيس أردوغان، مؤكداً أن تركيا تعد ضامناً للسلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكد وقوف تركيا وأردوغان والشعب التركي إلى جانب أذربيجان دوماً، وخاصة خلال عملية تحرير إقليم قرة باغ.

وأشار إلى تضامن أردوغان مع أذربيجان في العملية منذ دقائقها الأولى، ما منح بلاده قوة ومعنويات إضافية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قرة باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.