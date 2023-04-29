سياسة
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شاهد| دبابة "ألطاي" التركية تُعرض لأول مرة للمواطنين في مهرجان تكنوفيست
شهد مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي انطلق الخميس ويستمر حتى الاثنين المقبل في إسطنبول، السماح لأول مرة للمواطنين برؤية الدبابة التركية "ألطاي".
شاهد| دبابة "ألطاي" التركية تُعرض لأول مرة للمواطنين في مهرجان تكنوفيست
حظيت الدبابة المحلية بإقبال واهتمام كبير من الزوار  / صورة: AA
29 أبريل 2023

شهد مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في إسطنبول السماح لأول مرة للمواطنين برؤية الدبابة التركية "ألطاي".

وعرضت الدبابة المحلية "ألطاي" على أرض مطار أتاتورك بإسطنبول، على هامش "تكنوفيست" الذي انطلق الخميس ويستمر لغاية الاثنين المقبل.

وحظيت الدبابة المحلية بإقبال واهتمام كبير من الزوار الذين راحوا يلتقطون الصور أمامها.

وفي حديثه للأناضول، قال إبراهيم بلّي، أحد زوار "تكنوفيست" إنه أعجب كثيراً بالدبابة التي وصفها بأنها الأفضل ضمن نظيراتها.

وأعرب عن شعوره بالفخر إزاء قدرة بلاده على تصنيع دبابتها بنفسها.

بدوره، قال يونس تشلبي، أحد طلاب الثانوية ممن زاروا "تكنوفيست" إن رؤية الدبابة المحلية "ألطاي" ذكرته بالكفاح الذي أظهره الأجداد لنيل الاستقلال.

والخميس، انطلقت فعاليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم على أرض مطار أتاتورك تحت إشراف "وقف فريق التكنولوجيا التركي" وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

ويعتبر تكنوفيست وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

جدير بالذكر أن "ألطاي" تعتبر دبابة قتال رئيسية من الجيل الثالث، طُوّرَت بخبرات محلية، ودخلت الخدمة الأسبوع الماضي بمراسم شارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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