قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن الحكومات بقيادة حزب العدالة والتنمية حققت إنجازات كبيرة في السنوات الإحدى وعشرين السابقة "ولن نسمح بإعادة البلد إلى الوراء".

جاء ذلك في كلمة لأردوغان ألقاها خلال تجمع جماهيري بمدينة إزمير.

وأضاف: "بدعم شعبنا حققنا إنجازات كبيرة في الديمقراطية والتنمية وسنواصل مسيرتنا".

وفي كلمته أشاد الرئيس التركي، بالمشاركة الشعبية الرائعة في مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الفضاء والطيران المقام بمدينة إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "كنا اليوم برفقة 360 ألف شخص في يشيل كوي بإسطنبول. كانت مشاركة رائعة".

وتابع: "الشباب يعرف جيداً مع من سيسير وأين وكيف".

والخميس، انطلقت فعاليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم على أرض مطار أتاتورك تحت إشراف "وقف فريق التكنولوجيا التركي" وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ويستمر حتى 1 مايو/ أيار المقبل.

ويعتبر تكنوفيست وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.