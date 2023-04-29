سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: حققنا إنجازات في السنوات الـ21 السابقة ولن نسمح بالعودة إلى الوراء
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومات "العدالة والتنمية" حققت "بدعم شعبنا إنجازات كبيرة في الديمقراطية والتنمية وسنواصل مسيرتنا ولن نسمح بإعادة البلد إلى الوراء".
أردوغان: حققنا إنجازات في السنوات الـ21 السابقة ولن نسمح بالعودة إلى الوراء
أردوغان: كنا اليوم برفقة 360 ألف شخص في يشيل كوي بإسطنبول. كانت مشاركة رائعة / صورة: AA
29 أبريل 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن الحكومات بقيادة حزب العدالة والتنمية حققت إنجازات كبيرة في السنوات الإحدى وعشرين السابقة "ولن نسمح بإعادة البلد إلى الوراء".

جاء ذلك في كلمة لأردوغان ألقاها خلال تجمع جماهيري بمدينة إزمير.

وأضاف: "بدعم شعبنا حققنا إنجازات كبيرة في الديمقراطية والتنمية وسنواصل مسيرتنا".

وفي كلمته أشاد الرئيس التركي، بالمشاركة الشعبية الرائعة في مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الفضاء والطيران المقام بمدينة إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "كنا اليوم برفقة 360 ألف شخص في يشيل كوي بإسطنبول. كانت مشاركة رائعة".

وتابع: "الشباب يعرف جيداً مع من سيسير وأين وكيف".

والخميس، انطلقت فعاليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم على أرض مطار أتاتورك تحت إشراف "وقف فريق التكنولوجيا التركي" وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ويستمر حتى 1 مايو/ أيار المقبل.

ويعتبر تكنوفيست وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us