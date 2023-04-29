سياسة
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تظاهرة جديدة احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل
شهدت تل أبيب مساء السبت تظاهرة جديدة احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ يعتبره منتقدوه مناهضاً للديمقراطية.
تظاهرة جديدة احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل
يتظاهر إسرائيليون أسبوعياً منذ أربعة أشهر ضد الإصلاح القضائي الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتانياهو  / صورة: Reuters
29 أبريل 2023

شهدت تل ابيب مساء السبت تظاهرة جديدة احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يعتبره منتقدوه مخالفاً لأسس الديموقراطية، قبل أيام من معاودة الكنيست عمله.

وحمل المتظاهرون أعلاماً إسرائيلية ولافتات من بينها لافتة كُتب عليها: "التاريخ ينظر إليكم".

ويتظاهر إسرائيليون أسبوعياً منذ أربعة أشهر ضد الإصلاح القضائي الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتانياهو والذي يعتبره منتقدوه مناهضاً للديموقراطية.

ومن المقرر أن يعاود الكنيست عمله الاثنين بعد عطلة. وسعى مناصرو ومعارضو الإصلاحات لتشديد الضغط على السياسيين.

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يقول منتقدوه إنه يعرّض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.

وكان مهندس مشروع الإصلاح وزير العدل ياريف لافين تحدث أمام آلاف من المتظاهرين الداعمين للإصلاحات في القدس الخميس.

وشارك وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموطريتش في التظاهرة المؤيدة للإصلاحات متعهداً بأن الحكومة "لن تتخلى" عنها.

وكان نتنياهو أعلن في 27 مارس/آذار "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.

وبدأت مفاوضات بين الاحزاب برعاية الرئيس إسحق هرتسوغ هذا الشهر من أجل التوصل إلى تسوية. ولكن المعارضة لا تزال تشكك في نوايا نتانياهو ولم يُتوصل إلى أي تسوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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