سياسة
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جاوش أوغلو: تركيا أمل السلام لحرب أوكرانيا
قال وزير خارجية تركيا مولود جاوش أوغلو إن بلاده أمل السلام للحرب الروسية-الأوكرانية. وشدّد على النجاح الذي حققته تركيا بتأمين إبرام اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.
جاوش أوغلو: تركيا أمل السلام لحرب أوكرانيا
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو / صورة: AA
30 أبريل 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو السبت إن بلاده أمل السلام للحرب الروسية-الأوكرانية.

وأضاف عبر حسابه على تويتر أن تركيا استطاعت مع الأمم المتحدة إبرام اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، ومنعت وقوع أزمة غذاء عالمية.

وتطرق جاوش أوغلو في تغريدته إلى الجهود التي بذلتها أنقرة منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، وذلك لإيجاد حل للأزمة ولوقف إطلاق النار.

وأوضح أنه بعد عقد تركيا أول اجتماع بين وزيرَي خارجية روسيا وأوكرانيا في ولاية أنطاليا، استطاعت أيضاً من عقد اجتماع آخر في إسطنبول، ضم وفدين من البلدين.

وشدّد على النجاح الذي حققته تركيا في تأمين إبرام اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما لفت إلى دور تركيا في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

واختتم جاوش أوغلو تغريدته بتأكيد حرص تركيا على تنفيذ كل بنود اتفاقية مونترو للمضائق البحرية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.​​​​​​​

ويوم 18 مارس/آذار الماضي أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوماً.

في المقابل كشف وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف عبر توتير عن تمديد الاتفاقية 120 يوماً.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "نتيجة لمفاوضاتنا مع الجانبين (الروسي والأوكراني)، ضمنّا تمديد مدة الاتفاقية" دون تحديد مدة معينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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