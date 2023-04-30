شهد اليوم الثالث من مهرجان تكنوفيست إقبالاً واسعاً من الزوار الذين وصلوا للاطلاع على العروض وبخاصة الطائرات المُسيرة التركية.

وتدفق عشرات آلاف المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى واصطحب قسم منهم عائلته ووقفوا في طوابير للدخول إلى ساحة المهرجان في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول.

وبلغ الازدحام ذروته مع الكلمات التي ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وقضى الزوار ساعات طويلة في المهرجان، بسبب كثرة فاعلياته والعروض المقامة فيه.

ولوحظ في المهرجان عدد كبير من الزائرين الأطفال الذين قدموا مع عائلاتهم، واستمتعوا بركوب الطائرات، ومشاهدة الاختراعات الإلكترونية المختلفة.

وزاد الإقبال على المسابقات المقامة على هامش المهرجان وفي مختلف التخصصات والفئات لمئات آلاف الشباب الطامحين إلى تحقيق أحلامهم في عالم التكنولوجيا.

وتقام 41 مسابقة رئيسية في 102 فئة بالنسخة الحالية للمهرجان، بمشاركة أكثر من مليون متسابق ضمن 332 ألف فريق.

كما تجمع الناس في مدرج المطار لمتابعة الاستعراضات الجوية للمُسيرات والمروحيات التركية.

والخميس، انطلقت في إسطنبول فاعليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST)، الذي يعد الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

ويشرف على تنظيم المهرجان "وقف فريق التكنولوجيا التركي" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا على أرض مطار أتاتورك بالشطر الأوروبي من إسطنبول.

وتمتد فاعلياته بين 27 أبريل/نيسان الحالي و1 مايو/أيار المقبل، وتتضمن مسابقات وعروضاً جوية وحفلات موسيقية وحلقات حوار وفاعليات أخرى في مجال التكنولوجيا.