سياسة
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متحدث عسكري أوكراني: لا نزال نسيطر على"طريق الحياة" المؤدي إلى باخموت
قال متحدث عسكري أوكراني إن بلاده لا تزال تسيطر على طريق إمداد هام مؤدٍّ إلى باخموت، لكن الوضع لا يزال "صعباً حقاً" بالمدينة المحاصرة شرقي البلاد. و"طريق الحياة" طريق حيوي بين باخموت وتشاسيف يار المجاورة غرباً على مسافة تزيد على 17 كيلومتراً.
متحدث عسكري أوكراني: لا نزال نسيطر على"طريق الحياة" المؤدي إلى باخموت
"طريق الحياة".. كيف تحافظ أوكرانيا على السيطرة على طريق إمداد مؤدٍّ إلى باخموت / صورة: AA
30 أبريل 2023

قال متحدث عسكري أوكراني السبت إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على طريق إمداد هام مؤدٍّ إلى باخموت، لكن الوضع لا يزال "صعباً حقاً" في المدينة المحاصرة الواقعة شرقي البلاد.

وتحاول القوات الروسية منذ عشرة أشهر شق طريقها وسط الأنقاض نحو المدينة التي كانت في السابق مدينة يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة. وتعهدت كييف بالدفاع عن باخموت التي تعتبرها روسيا نقطة انطلاق لمهاجمة مدن أخرى.

وقال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق في مقابلة مع موقع إخباري محلي: "منذ عدة أسابيع، كان الروس يتحدثون عن السيطرة على ‘طريق الحياة‘، وكذلك عن استمرار السيطرة على إطلاق النار عليه".

وأضاف "نعم، الأمر صعب حقاً هناك، لأن محاولاتهم للسيطرة على الطريق مستمرة، فضلاً عن محاولات السيطرة على إطلاق النار. لكن... قوات الدفاع لم تسمح للروس ‘بقطع‘ خدماتنا اللوجستية".

و"طريق الحياة" هو طريق حيوي بين باخموت وبلدة تشاسيف يار المجاورة إلى الغرب، على مسافة تزيد قليلاً على 17 كيلومتراً.

ويشير محللون عسكريون إلى أنه إذا سقطت باخموت، فمن المحتمل أن تكون تشاسيف يار هي المحطة التالية التي تتعرض لهجوم روسي، على الرغم من أنها على أرض مرتفعة، ويعتقد أن القوات الأوكرانية بنت تحصينات دفاعية في مكان قريب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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