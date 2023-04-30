سياسة
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وزيرة ألمانية: ندرس إمكانية تنفيذ إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن بلادها تدرس إمكانية تنفيذ إجراءات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة "تتحقق مما إذا كان يمكن أيضاً تحديد حالة الحماية في هذه البلدان".
وزيرة ألمانية: ندرس إمكانية تنفيذ إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر / صورة: AA
30 أبريل 2023

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن بلادها تدرس إمكانية تنفيذ إجراءات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات فيزر لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغس تسايتونغ"، الأحد، قائلةً إن التخطيط جارٍ "لاتفاقيات هجرة دستورية مع دول ثالثة".

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة "تتحقق مما إذا كان من الممكن أيضاً تحديد حالة الحماية في هذه البلدان".

كما أكدت أن عدداً من الإدارات المحلية "مثقلة بالأعباء" جراء إيواء اللاجئين، قائلةً: "نتحمل هذا الجهد الإنساني الكبير معاً".

جدير بالذكر أن معهد ألنسباخ للديمقراطية بألمانيا نفذ استطلاعاً للرأي بشأن حق اللجوء في البلد الأوروبي، وورد في الاستطلاع أن 39% فقط ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا يرون الحق في اللجوء في شكله الحالي جيداً.

ومؤخراً، ارتفع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا حيث جرى تسجيل 26 ألفاً و149 طلب لجوء لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا في فبراير/شباط الماضي. وكان هذا العدد يبلغ 13 ألفاً و915 طلباً في فبراير 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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