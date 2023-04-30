سياسة
2 دقيقة قراءة
رداً على إعلان واشنطن.. كوريا الشمالية تعلن اعتزامها تعزيز "الردع العسكري"
أعلنت كوريا الشمالية اعتزامها تعزيز “ردعها العسكري ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، ردّاً على اتفاق القمة الذي عُقد بين البلدين هذا الأسبوع بشأن تعزيز الردع الموسع الأمريكي.
رداً على إعلان واشنطن.. كوريا الشمالية تعلن اعتزامها تعزيز "الردع العسكري"
وصفت بيونغ يانغ اعتزامها تعزيز "الردع العسكري" بأنها “نتاج سياسة عدائية شائنة” / صورة: AFP
30 أبريل 2023

أعلنت كوريا الشمالية اعتزامها تعزيز “ردعها العسكري ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، ردّاً على اتفاق القمة الذي عُقد بين البلدين هذا الأسبوع بشأن تعزيز الردع الموسع الأمريكي.

ووصفت بيونغ يانغ هذه الخطوة بأنها “نتاج سياسة عدائية شائنة” ضدها، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء المركزية الكورية الأحد.

فيما نشرت الوكالة تعليقاً انتقدت خلاله زيارة الدولة التي أجراها رئيس كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة مؤخراً، واصفةً إياها بأنها “الرحلة الأكثر عدائية وعدوانية واستفزازاً، وهي رحلة خطيرة بالنسبة إلى حرب نووية”.

على صعيد آخر، ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس الكوري عقد قمة مع نظيره الأمريكي أثناء زيارته واشنطن، وتبنيا "إعلان واشنطن"، الذي ينص على مشاركة الولايات المتحدة المعلومات حول العمليات النووية والاستراتيجية والتخطيط، وستنشر الأصول الاستراتيجية بانتظام في كوريا الجنوبية.

وتعليقاً على هذه التطورات، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: “إن (إعلان واشنطن) بشأن زيادة التطبيق العملي لـ(الردع الموسع) الذي تقدمه الولايات المتحدة هو نتاج نموذجي للسياسات العدائية الشائنة تجاه كوريا الشمالية”.

وتابعت: “يمكن لأي شخص أن يعرف جيداً أنهم يجعلون الحرب النووية ضد كوريا الشمالية حقيقة واقعة”.

واعترضت الوكالة الكورية الشمالية على تحذير الرئيس الأمريكي من أنه إذا استخدمت كوريا الشمالية أي أسلحة نووية فسيؤدي ذلك إلى “نهاية النظام” فيها.

وقالت: “في ظل هذا الوضع، من الطبيعي جداً أن تعزز كوريا الشمالية ردعها العسكري الذي يتناسب مع البيئة الأمنية الخطيرة في الحاضر والمستقبل”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us