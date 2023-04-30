سياسة
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أطباء الأطفال بأوروبا يدقون نواقيس الخطر بسبب نقص الأدوية
حذّر أطباء أطفال أوروبيون في رسالة موجهة إلى وزراء الصحة من نقص أدوية للأطفال. ودعا الأطباء صناع القرار لضمان الإنتاج والإمداد الكافيين للأدوية حفاظاً على صحة الأطفال.
أطباء الأطفال بأوروبا يدقون نواقيس الخطر بسبب نقص الأدوية
أطباء الأطفال في أوروبا يدقون نواقيس الخطر بسبب نقص الأدوية / Others
30 أبريل 2023

حذّر أطباء أطفال أوروبيون عدة من نقص أدوية للأطفال بما فيها المضادات الحيوية وعلاجات الربو.

وقال الأطباء في رسالة موجهة إلى وزراء الصحة السبت إن "من الضروري إيجاد حل سريع وموثوق ودائم" للمشكلات التي تواجهها مخزونات الأدوية في أوروبا.

وأضافوا: "صحة أطفالنا وصغارنا في خطر بسبب نقص الأدوية بكل أنحاء أوروبا".

وكانت الرسالة موجهة إلى وزراء الصحة في النمسا وفرنسا وألمانيا ومنطقة جنوب تيرول الإيطالية وسويسرا.

وأشار الأطباء إلى أن من مسؤولية صناع القرار السياسي ضمان الإنتاج والإمداد الكافيين للتأكد من توافر الأدوية الأساسية لرعاية الأطفال.

وتابعوا بأنه من الضروري أن تكون المضادات الحيوية وأدوية تسكين الآلام وأدوية الحمى والربو واللقاحات متوافرة.

ورداً على الرسالة السبت كتب وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ على تويتر أن المخاوف "مبررة تماماً" مشيراً إلى أن قانوناً يهدف إلى معالجة قضايا تسليم الأدوية معروض حالياً على البرلمان الألماني.

وخلال فصل الشتاء شهدت أوروبا نقصاً في المضادات الحيوية وأدوية الأخرى، إذ تسببت الأمراض المتزايدة خصوصاً بين الأطفال بزيادة الطلب على الأدوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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