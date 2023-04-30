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الدفع مقابل قراءة مقالة.. ماسك يكشف عن خطة جديدة على منصة تويتر
كشف إيلون ماسك عن خطة جديدة لمنصة تويتر تسمح لناشري الوسائل الإعلامية بتقاضي أجر مقابل قراءة المستخدمين كل مقالة على حدة. وأثارت الخطة جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية بين مؤيد ومعارض.
الدفع مقابل قراءة مقالة.. ماسك يكشف عن خطة جديدة على منصة تويتر
الدفع مقابل قراءة مقالة.. ماسك يكشف عن خطة جديدة على منصة تويتر / صورة: AP
30 أبريل 2023

أعلن إيلون ماسك السبت عن خطة لمنصة تويتر تسمح لناشري الوسائل الإعلامية بتقاضي بدل من المستخدمين على أساس قراءة كل مقالة على حدة وبنقرة واحدة.

وقال رجل الأعمال الملياردير على تويتر: "هذا يمكّن المستخدمين الذين لم يشتركوا شهرياً من دفع بدل أعلى مقابل قراءة كل مقالة بشكل عابر"، مضيفاً: "يجب أن يشكل هذا مكسباً رئيسياً للمؤسسات الإعلامية والجمهور على حد سواء".

وأضاف أن الخطة ستبدأ الظهور الشهر المقبل، لكنه لم يعطِ تفاصيل عن الأسعار بشكل دقيق أو النسبة التي ستتقاضاها منصة تويتر.

ويأتي هذا الإعلان بينما يكافح ماسك لجعل تويتر مربحاً وسط خطط مثيرة للجدل.

وتكافح المؤسسات الإعلامية منذ مدة طويلة لوضع خطط اشتراك تعود عليها بما يغطي تكاليف تشغيلها، رغم اعتياد القراء على الأخبار المجانية على الإنترنت.

والتحدي الذي يواجهه ماسك هو كيفية جعل مقاربة الدفع الجزئي مقابل المحتوى ناجحة حيث فشل الآخرون.

وأورد الصحفي البريطاني جيمس بول في مجلة "كولومبيا جورناليزم ريفيو" سلسلة مشاكل تعترض الدفع الجزئي، وهي فكرة على حد قوله "راودت بالتأكيد كبار الناشرين في جميع أنحاء العالم".

فعديد من المستخدمين سيبتعدون فوراً ما إن يصطدموا بنظام دفع للقراءة، والناشرون يفضلون "إلى حد كبير" تسجيل مشتركين دائمين لأن ذلك يحقق لهم عائدات من الإعلانات أكثر بكثير من 20 سنتاً أو نحو ذلك مقابل قراءة كل مقالة.

وأثار عديد من الأشخاص على تويتر اعتراضات أخرى، إذ اعتبر بعضهم أن القراءة على أساس كل مقالة ستشجع "طُعم النقرة" لاجتذاب القراء بعناوين خادعة، ويمكن أن يجري إعطاء الأفضلية للناشرين الكبار على حساب الصغار، إضافة إلى أنه ليس من الواضح إن كان الكتاب أيضاً سيتقاسمون العائدات مع الناشرين.

لكن آخرين على تويتر كان رد فعلهم إيجابياً حيال الخطة.

فقد اعتبرها غريغ أوتري في تغريدة "فكرة عظيمة"، مضيفاً: "بصفتي أكتب بشكل منتظم في منشورات مثل فوربس وفورين بوليسي وآد أسترا، أشعر بالإحباط غالباً عندما ينتهي الأمر بعملي وراء نظام دفع لا يرغب من يتابعونني بالاشتراك فيه. هذا هو الحل الصحيح".

أما كارلوس غيل مؤلف كتاب عن التسويق فقد غرد: "أخيراً، الدفع مقابل المشاهدة في عالم الأخبار لن يجعلك تشعر كأنك تشتري الجعة في استاد بسعر مبالغ به. احصل الآن على مقالاتك حسب الطلب وحافظ على سعادة محفظتك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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