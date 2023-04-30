سياسة
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تركيا تعلن تحييد قيادي بارز بتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا
أعلنت تركيا تحييد الإرهابي صبري عبد الله القيادي بتنظيم PKK/YPG الإرهابي بعملية عسكرية بمدينة عين العرب شمالي سوريا حيث كان يجري لقاءات مع عناصر من التنظيم الإرهابي.
تركيا تعلن تحييد قيادي بارز بتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا
/ صورة: AA
30 أبريل 2023

أعلنت تركيا تحييد الإرهابي صبري عبد الله القيادي البارز في تنظيم PKK/YPG الإرهابي واسمه الحركي مظلوم كراموك، في عملية للاستخبارات التركية بمدينة عين العرب شمالي سوريا.

وكانت الاستخبارات التركية أثبتت تورط الإرهابي المذكور في جمع معلومات استخبارية عن تركيا، وتخطيطه لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف الجنود الأتراك في مناطق العمليات العسكرية، واعتداءات إرهابية في المدن الكبرى داخل تركيا، إضافة إلى تصفية المعارضين للتنظيم الإرهابي.

وكان تنظيم PKK/YPG الإرهابي أعلن عام 2018 وفاة كرموك بعملية عسكرية نفذتها تركيا، بهدف حمايته بعد إصابته بإحدى العمليات، إلا أن الاستخبارات التركية تأكدت من عدم صحة الخبر وأنه لا يزال يشارك في التجهيز للعمليات الإرهابية التي تستهدف تركيا إلى أن جرى تحييده بالعملية الأخيرة.

وجرى تحييد الإرهابي المذكور في أثناء وجوده بمدينة عين العرب شمالي سوريا حيث كان يجري لقاءات مع عناصر من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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