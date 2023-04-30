استقبل مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في إسطنبول، 925 ألفاً و437 زائراً، خلال 3 أيام.

المهرجان المقام على أرض مطار أتاتورك بإسطنبول، انطلق يوم 27 أبريل/نيسان الجاري، حيث استقبل في يومه الأول 25 ألفاً و437 زائراً.

وفي اليوم التالي استقبل المهرجان 300 ألف زائر، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 600 ألف زائر في اليوم الثالث.

وبهذا بلغ إجمالي عدد زوار المهرجان 925 ألفاً و437، خلال الأيام الـ3 الأولى من انطلاقه.

والخميس، انطلقت في إسطنبول فاعليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST)، الذي يعد الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

ويشرف على تنظيم المهرجان "وقف فريق التكنولوجيا التركي" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وتمتد فاعلياته حتى 1 مايو/أيار المقبل، وتتضمن مسابقات وعروضاً جوية وحفلات فنية وجلسات حوارية وفاعليات في مجال التكنولوجيا.