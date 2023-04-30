سياسة
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باكستان.. فيضانات تودي بحياة 5 أشخاص وتُحدث دماراً بعشرات المنازل
أودت الأمطار الغزيرة والفيضانات في باكستان بحياة 5 أشخاص، إلى جانب إلحاق الضرر بعشرات المنازل الطينية والمحاصيل في ما لا يقل عن 10 مقاطعات، كما غمرت المياه عدة طرق، ما أدى إلى فصل أجزاء من إقليم بلوشستان عن باقي أنحاء البلاد.
باكستان.. فيضانات تودي بحياة 5 أشخاص وتُحدث دماراً بعشرات المنازل
غمرت الأمطار الغزيرة والسيول العديد من الطرق- ارشيفية  / صورة: AFP
30 أبريل 2023

لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء استمرار هطل الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها جنوب غربي باكستان، حسبما ذكرت وكالات الإنقاذ ووسائل الإعلام المحلية، الأحد.

وغمرت الأمطار الغزيرة والسيول العديد من الطرق، بما في ذلك أجزاء من طريقَين سريعَين رئيسيَين عبر مقاطعة "بلوشستان" الجنوبية الغربية، وفصلته عن بقية البلاد، إلى جانب إلحاق الضرر بعشرات المنازل الطينية والمحاصيل في ما لا يقل عن 10 مقاطعات، حسب بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث في البلاد.

وأكد البيان أن "الحوادث المرتبطة بالأمطار والفيضانات أودت بحياة 5 أشخاص وتسببت بإصابة عدد آخر".​​​​​​​

كما جرفت الفيضانات جسرَين على الأقل ما أدى إلى تعليق حركة المرور بين عدة مناطق داخل المقاطعة.

وأدت الفيضانات التي غطت مساحة كبيرة من الطريق السريع الوطني بالقرب من منطقة هارناي إلى تعليق حركة المرور بين بلوشستان وبقية البلاد.

وأظهرت لقطات بثتها الإذاعة المحلية "جيو نيوز" طوابير طويلة من المركبات والركاب الذين تقطعت بهم السبل على جانبي الطريق السريع.

وبلوشستان هي أكبر مقاطعة باكستانية من حيث المساحة، وطريق رئيسي لمشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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