سياسة
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الضفة.. مستوطنون يعتدون على فلسطينيَّيْن اثنين ويكسرون أشجار زيتون بنابلس
أقدم مستوطنون على إصابة فلسطينيين بجراح وتكسير أشجار زيتون وإتلاف محاصيل زراعية للفلسطينيين بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك ضمن سلسلة من الاعتداءات المتواترة التي بلغت 314 منذ بداية العام الجاري.
الضفة.. مستوطنون يعتدون على فلسطينيَّيْن اثنين ويكسرون أشجار زيتون بنابلس
مستوطنون يصيبون فلسطينيين اثنين ويتلفون 260 شجرة زيتون - أرشيفية / صورة: AA
1 مايو 2023

أصيب فلسطينيان بجراح، وتعرضت 260 شجرة زيتون للإتلاف في اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق مصدرَين فلسطينيَّيْن.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمه في بلدة بُرقة شمال غرب مدينة نابلس، نقلت إصابتين "نتيجة اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب المبرح إلى مستشفى رفيديا (في نابلس)".

وتداول ناشطون وإعلاميون صورا للفلسطينييْن وآثار الدماء الغزير على ملابس المصابين ووجهيهما.

وفي بلدة دير شرف غربي نابلس، أكد مزارع فلسطيني اعتداء مستوطنين على عشرات أشجار الزيتون بإتلافها وإتلاف أسلاك شائكة تحيط بأرضه.

وقال صاحب الأشجار غازي عنتري للأناضول إن "مستوطنين أتلفوا بالاقتلاع والتقطيع 260 شجرة زيتون موزعة على أكثر من 10 دنمات (10 آلاف متر مربع)".

وأضاف: "يتراوح عمر الأشجار بين 3 و5 سنوات، وعلى الأغلب فإن مستوطنين من مستوطنة شافي شمرون القريبة هم من نفذوا الاعتداء".

وشن مستوطنون إسرائيليون 314 هجوما على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة منذ بداية العام الجاري وحتى 17 أبريل/ نيسان الجاري، وقعت في 89 منها إصابات بين الفلسطينيين، وفي 225 وقعت أضرار في ممتلكاتهم، وفق معطيات للأمم المتحدة اطلعت عليها الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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