أعلن الجيش السوداني مساء الأحد موافقته على تمديد الهدنة في البلاد 72 ساعة إضافية استجابةً لمساعٍ أمريكية-سعودية.

وقال الجيش في بيان: "بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية-السعودية وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتباراً من انتهاء مدة الهدنة الحالية".

وأضاف: "على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين (يقصد قوات الدعم السريع) بمحاولة الهجوم على بعض المواقع (إلا أننا) نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات".

وفي وقت سابق الأحد أعلنت قوات "الدعم السريع"، تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة منتصف ليل الأحد/الاثنين.

وقالت "الدعم السريع" في بيان: "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، نعلن تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ 72 ساعة اعتباراً من منتصف هذه الليلة، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

وأضافت: "نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار، رغم الخروقات المستمرة من القوات الانقلابية (الجيش) وكتائب الظل وفلول النظام البائد المتطرفة (أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير)" وفق البيان.

ورغم إعلان الجيش و"الدعم السريع" الموافقة على الهدنة عدة مرات سابقة تستمر الاشتباكات بينهما، وسط اتهامات متبادلة بخرقها.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، يشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة حميدتي، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وأُسست قوات "الدعم السريع" في 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب)، ثم تولت بعض المهام منها مكافحة الهجرة غير القانونية عبر الحدود وحفظ أمن البلاد.