سياسة
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أكبر إضراب حكومي في كندا يلقي بثقله على آلاف المهاجرين
تسبب أكبر إضراب لموظفي الحكومة الاتحادية في كندا للأسبوع الثالث بمصاعب لآلاف الساعين للهجرة في ظل إلغاء المحاكم جلسات كانت مقررة للنظر في طلباتهم وأقارب على كفالة ذويهم وعمال مهاجرين وطلاب أجانب.
أكبر إضراب حكومي في كندا يلقي بثقله على آلاف المهاجرين
ما يقرب من 155 ألف عامل من نقابات القطاع العام يواصلون الإضراب في أوتاوا بكندا / صورة: Reuters
30 أبريل 2023

يواجه آلاف الساعين للهجرة إلى كندا أزمة في ظل إلغاء المحاكم جلسات كانت مقررة للنظر في طلباتهم بسبب الإضراب الأكبر لموظفي الحكومة الاتحادية الذي يقترب من دخول أسبوعه الثالث.

ويشارك في الإضراب الذي بدأ في 19 أبريل/نيسان نحو 155 ألف موظف بالحكومة الاتحادية. وفي حين أن الأجور تمثل نقطة خلاف رئيسية، فإن نقابة العمال تريد أيضاً إدراج العمل عن بعد ضمن اتفاق شامل.

وقال محامون لرويترز إن الإضراب أثر في الجميع ومنهم طالبو اللجوء الذين ألغيت جلسات كانت مقررة للنظر في طلباتهم وأقارب على كفالة ذويهم وعمال مهاجرون وطلاب أجانب.

ورفعت كندا هدف الهجرة الخاص بها إلى مستويات قياسية إذ تأمل في جلب 500 ألف مقيم دائم جديد سنوياً بحلول عام 2025 للمساعدة في الحد من أزمة نقص العمالة في قطاعات بدءاً من البناء إلى الرعاية الصحية.

ولم يتمكن المتحدثون باسم إدارة الهجرة، الذين تأثر عملهم بهذا الإضراب، من تقديم تفاصيل عن تأثيره على خدمات الهجرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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