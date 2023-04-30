سياسة
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جاوش أوغلو: نواصل حماية حقوق القبارصة الأتراك بما يخص موارد الطاقة
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن بلاده تواصل حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك فيما يخص موارد الطاقة في الجزيرة ومحيطها، مضيفاً أن تركيا تؤكد مع شمال قبرص على أن نموذج الحل القائم على الفيدرالية "لم يعد مناسباً".
جاوش أوغلو: نواصل حماية حقوق القبارصة الأتراك بما يخص موارد الطاقة
وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو: / صورة: AA 
30 أبريل 2023

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن بلاده تواصل حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك فيما يخص موارد الطاقة في الجزيرة ومحيطها.

جاء ذلك في تغريدات نشرها عبر تويتر الأحد حول الدعم الذي تقدمه بلاده لجمهورية شمال قبرص التركية "في إطار سياستها الخارجية المبادِرة والإنسانية والفعالة".

وأشار جاوش أوغلو إلى أن بلاده تؤكد مع قبرص التركية على أن نموذج الحل القائم على الفيدرالية والذي جربته الجزيرة منذ نصف قرن "لم يعد مناسباً".

وشدّد على الدعم القوي الذي تقدمه تركيا لرؤية قبرص التركية بشأن حل الدولتَين القائم على المساواة في السيادة (مع إدارة جنوب قبرص).

وتطرق إلى منح منظمة الدول التركية صفة "عضو مراقب" لجمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تعتد فيها منظمة دولية قبرص التركية عبر اسمها الدستوري.

ونالت شمال قبرص صفة "عضو مراقب" في منظمة الدول التركية يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

كما عبّر عن دعم تركيا لخطوات سلطات قبرص التركية بشأن إعادة فتح منطقة مرعش الساحلية بعد أن ظلت مغلقة 46 عاماً.

وكانت "مرعش" مغلقة بموجب اتفاقيات عقدت مع إدارة جنوب قبرص، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة قبل 47 عاماً.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فتحت قبرص التركية، جزءاً من "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوصة" شرقي البلاد.

وأضاف وزير الخارجية التركي: "حمينا ولا نزال نحمي حقوق ومصالح القبارصة الأتراك بشأن موارد الطاقة في الجزيرة ومحيطها".

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرَين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب.

ورفَض القبارصة في جنوب قبرص خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام للمنظمة الدولية الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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