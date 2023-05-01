سياسة
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غارات تستهدف كييف.. وفاغنر تحذّر من ردّ أوكراني قد يشكّل "مأساة" لروسيا
قالت السلطات الأوكرانية إن دفاعها الجوي تصدى لهجمات صاروخية في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وذلك بعد إنذارات بشأن غارات جوية في أنحاء أوكرانيا، فيما حذّر رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة من شن أوكرانيا هجوماً مضاداً يمكن أن يشكل "مأساة" لروسيا.
غارات تستهدف كييف.. وفاغنر تحذّر من ردّ أوكراني قد يشكّل "مأساة" لروسيا
تصدّت أوكرانيا لهجمات صاروخية في الساعات الأولى من صباح الاثنين في كييف، وذلك بعد إنذارات من خدمات الطوارئ. / صورة: Telegram channel of Ukraine's President Zelenskyy      
1 مايو 2023

قالت السلطات المحلية في منطقة كييف إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في المنطقة، وذلك بعد إنذارات من خدمات الطوارئ بشأن غارات جوية في أنحاء أوكرانيا.

وكتبت إدارة المنطقة على تطبيق المراسلة تيليغرام "الدفاعات الجوية تعمل!"، وذلك بعد تقارير عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وأضافت "حافظوا على هدوئكم! ابقوا في الملاجئ حتى ينطلق إنذار الجوي!"

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في منطقتي دنيبروبتروفسك وسومي.

على صعيد آخر، حذّر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، الأحد، من شنّ أوكرانيا هجوماً مضاداً يمكن أن يشكل "مأساة" لروسيا، وتذمر من شحّ الذخيرة لدى مقاتليه.

ومنذ أشهر، تقود فاغنر الهجوم الروسي على مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تمثل مركز القتال بين قوات كييف وموسكو.

وبريغوجين حليف للرئيس فلاديمير بوتين، لكنه يخوض بصفته رئيس مجموعة عسكرية خاصة صراع نفوذ مع وزارة الدفاع الروسية.

وقال "نحن (فاغنر) لدينا 10-15% فقط من القذائف التي نحتاج اليها"، محمّلاً قيادة الجيش الروسي مسؤولية ذلك.

جاءت تصريحاته في مقابلة مع المراسل الحربي الروسي الموالي للكرملين سيميون بيغوف.

وتوقع يفغيني بريغوجين في تصريحات خلال مقابلة مع المراسل الحربي الروسي الموالي للكرملين سيميون بيغوف، أن تشنّ أوكرانيا هجوماً مضاداً في منتصف مايو/أيار.

وقال في هذا الصدد إن "الهجوم المضاد يمكن أن يصبح مأساة لبلدنا".

وكانت أوكرانيا أعلنت مؤخراً أنها بصدد الانتهاء من الاستعدادات لشنّ هجوم مضاد.

وقال حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا الأحد إن أوكرانيا قصفت قرية حدودية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين. وفي اليوم السابق، استُهدف مستودع للوقود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ويشتبه في أنه هوجم بطائرة مسيّرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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