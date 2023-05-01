قالت السلطات المحلية في منطقة كييف إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في المنطقة، وذلك بعد إنذارات من خدمات الطوارئ بشأن غارات جوية في أنحاء أوكرانيا.

وكتبت إدارة المنطقة على تطبيق المراسلة تيليغرام "الدفاعات الجوية تعمل!"، وذلك بعد تقارير عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وأضافت "حافظوا على هدوئكم! ابقوا في الملاجئ حتى ينطلق إنذار الجوي!"

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في منطقتي دنيبروبتروفسك وسومي.

على صعيد آخر، حذّر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، الأحد، من شنّ أوكرانيا هجوماً مضاداً يمكن أن يشكل "مأساة" لروسيا، وتذمر من شحّ الذخيرة لدى مقاتليه.

ومنذ أشهر، تقود فاغنر الهجوم الروسي على مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تمثل مركز القتال بين قوات كييف وموسكو.

وبريغوجين حليف للرئيس فلاديمير بوتين، لكنه يخوض بصفته رئيس مجموعة عسكرية خاصة صراع نفوذ مع وزارة الدفاع الروسية.

وقال "نحن (فاغنر) لدينا 10-15% فقط من القذائف التي نحتاج اليها"، محمّلاً قيادة الجيش الروسي مسؤولية ذلك.

جاءت تصريحاته في مقابلة مع المراسل الحربي الروسي الموالي للكرملين سيميون بيغوف.

وتوقع يفغيني بريغوجين في تصريحات خلال مقابلة مع المراسل الحربي الروسي الموالي للكرملين سيميون بيغوف، أن تشنّ أوكرانيا هجوماً مضاداً في منتصف مايو/أيار.

وقال في هذا الصدد إن "الهجوم المضاد يمكن أن يصبح مأساة لبلدنا".

وكانت أوكرانيا أعلنت مؤخراً أنها بصدد الانتهاء من الاستعدادات لشنّ هجوم مضاد.

وقال حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا الأحد إن أوكرانيا قصفت قرية حدودية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين. وفي اليوم السابق، استُهدف مستودع للوقود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ويشتبه في أنه هوجم بطائرة مسيّرة.