أتاح مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء بإسطنبول لزواره من عشاق عالم الطيران تجربة الاقتراب من طائرات طالما حلّقت بعيداً عنهم.

وعكف زوار المهرجان المستمر حتى اليوم الاثنين على الصعود إلى الطائرات والمروحيات المعروضة، مستكشفين أجزاءها الداخلية وهم يلتقطون الصور التذكارية مع أطفالهم وطائراتهم المحببة.

وعبَّر زوار المعرض عن سعادتهم وفخرهم بالصناعات العسكرية التركية، خصوصاً الطائرات والمروحيات والمسيّرات.

عثمان جودة أحد زوار المهرجان قال للأناضول إنه شعر بالفخر الشديد عندما رأى عن قرب قدرات الصناعات التركية العسكرية. وبدت عليه ملامح الدهشة والفرح وهو يتجول وسط طائرات النقل العسكرية، ويستمع إلى شرح المشرفين حول مزايا الطائرات وقدراتها.

أما إيلهان إسيبيلا الذي جاء من مدينة غبزة لزيارة المهرجان فقال إنّ ما رآه على أرض الواقع يفوق بكثير ما رآه على شاشات التلفاز.

وأشار إلى أن الطائرة التي دخلها واطّلع على تفاصيلها فيها كثير من المميزات، معرباً عن إعجابه بالمهرجان وجودة التنظيم.

والخميس، انطلقت في إسطنبول فعاليات النسخة السابعة لمهرجان "تكنوفيست" (TEKNOFEST)، الذي يُعَدّ الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ليختتم فاعلياته اليوم الاثنين.

ويشرف على تنظيم المهرجان وقف فريق التكنولوجيا التركي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، على أرض مطار أتاتورك بالشطر الأوروبي من إسطنبول.

ويتضمن المهرجان مسابقات وعروضاً جوية وحفلات موسيقية وحلقات حوار وفعاليات أخرى في مجال التكنولوجيا.