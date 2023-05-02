سياسة
2 دقيقة قراءة
بشّر بها أردوغان.. بدء تنفيذ قرار مجانية الغاز الطبيعي لمدة عام في تركيا
دخل قرار مجانية الغاز الطبيعي في تركيا لمدة شهر وتخفيض فواتير الاستهلاك لمدة عام كامل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية التركية، تنفيذاً لوعد قدّمه الرئيس أردوغان للشعب التركي بمناسبة ربط غاز البحر الأسود بالشبكة المحلية.
بشّر بها أردوغان.. بدء تنفيذ قرار مجانية الغاز الطبيعي لمدة عام في تركيا
ستوفّر الدولة 25 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المستخدم في المطبخ والمياه الساخنة للمساكن ودُور العبادة مجاناً. / صورة: TRT Arabi
2 مايو 2023

دخل قرار توفير الغاز الطبيعي بالمجان في تركيا لمدة شهر وضمن احتياجات المطابخ وتسخين المياه لمدة عام حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية التركية، تنفيذاً لوعد قدمه الرئيس أردوغان للشعب التركي بمناسبة ربط غاز البحر الأسود بالشبكة المحلية.

وبموجب المرسوم الرئاسي، ستغطي وزارة الطاقة والموارد الطبيعية الفواتير الأولى لاستهلاك الغاز الطبيعي في المساكن ودُور العبادة بين 24 أبريل/نيسان و31 مايو/أيار.

كما ستوفر الدولة 25 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المستخدم في المطبخ والمياه الساخنة للمساكن ودُور العبادة مجاناً، حتى تاريخ 1 مايو 2024.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي زفّ أردوغان في كلمة له خلال مراسم ربط غاز البحر الأسود بالشبكة المحلية، بشارتين تتعلقان بالغاز الطبيعي المستخرج، إذ أعلن أردوغان توفير الغاز الطبيعي، ضمن احتياجات المطابخ وتسخين المياه، بشكل مجاني لجميع المساكن في تركيا لمدة عام. كما ذكر أن الحكومة لن تتقاضى أجرة الغاز الطبيعي بجميع استخداماته لمدة شهر بعموم تركيا.

وأواخر عام 2022 أعلنت تركيا اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us