دخل قرار توفير الغاز الطبيعي بالمجان في تركيا لمدة شهر وضمن احتياجات المطابخ وتسخين المياه لمدة عام حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية التركية، تنفيذاً لوعد قدمه الرئيس أردوغان للشعب التركي بمناسبة ربط غاز البحر الأسود بالشبكة المحلية.

وبموجب المرسوم الرئاسي، ستغطي وزارة الطاقة والموارد الطبيعية الفواتير الأولى لاستهلاك الغاز الطبيعي في المساكن ودُور العبادة بين 24 أبريل/نيسان و31 مايو/أيار.

كما ستوفر الدولة 25 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المستخدم في المطبخ والمياه الساخنة للمساكن ودُور العبادة مجاناً، حتى تاريخ 1 مايو 2024.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي زفّ أردوغان في كلمة له خلال مراسم ربط غاز البحر الأسود بالشبكة المحلية، بشارتين تتعلقان بالغاز الطبيعي المستخرج، إذ أعلن أردوغان توفير الغاز الطبيعي، ضمن احتياجات المطابخ وتسخين المياه، بشكل مجاني لجميع المساكن في تركيا لمدة عام. كما ذكر أن الحكومة لن تتقاضى أجرة الغاز الطبيعي بجميع استخداماته لمدة شهر بعموم تركيا.

وأواخر عام 2022 أعلنت تركيا اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات.