وصل أكثر من 100 مواطن تركي ممن أُجْلُوا من السودان، إلى عاصمة بلادهم أنقرة على متن طائرة عسكرية.

وأفاد مراسلون بأن طائرة الشحن العسكرية التركية أقلعت من مدينة بورتسودان السودانية، وعلى متنها أكثر من 100 مواطن تركي.

ووصلت الطائرة إلى مطار أسان بوغا بالعاصمة أنقرة ليلة الأحد/الاثنين.

وتواصل تركيا إجلاء مواطنيها في السودان، جراء ما تشهده من اشتباكات واسعة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجُّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي بدأت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، وشرع أكثر من 50 دولة في عمليات الإجلاء، إما برّاً لا سيما عبر مصر وإثيوبيا، وإما بحراً عبر ميناء بورتسودان (شرق)، وإما جوّاً.