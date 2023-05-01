سياسة
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وصول أكثر من 100 مواطن تركي إلى أنقرة بعد إجلائهم من السودان
تواصل تركيا إجلاء مواطنيها من السودان، جرَّاء ما يشهده من اشتباكات واسعة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجُّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.
وصول أكثر من 100 مواطن تركي إلى أنقرة بعد إجلائهم من السودان
وصلت طائرة الشحن العسكرية التركية التي أقلعت من مدينة بورتسودان السودانية إلى مطار أسان بوغا بالعاصمة أنقرة، ليلة الأحد/الاثنين. / صورة: AA
1 مايو 2023

وصل أكثر من 100 مواطن تركي ممن أُجْلُوا من السودان، إلى عاصمة بلادهم أنقرة على متن طائرة عسكرية.

وأفاد مراسلون بأن طائرة الشحن العسكرية التركية أقلعت من مدينة بورتسودان السودانية، وعلى متنها أكثر من 100 مواطن تركي.

ووصلت الطائرة إلى مطار أسان بوغا بالعاصمة أنقرة ليلة الأحد/الاثنين.

وتواصل تركيا إجلاء مواطنيها في السودان، جراء ما تشهده من اشتباكات واسعة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجُّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي بدأت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، وشرع أكثر من 50 دولة في عمليات الإجلاء، إما برّاً لا سيما عبر مصر وإثيوبيا، وإما بحراً عبر ميناء بورتسودان (شرق)، وإما جوّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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