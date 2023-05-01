سياسة
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"يقضون أوقاتاً ممتعة في أمان".. أوكرانيا تُشيد بضيافة تركيا لأطفالها
أشاد السفير الأوكراني لدى أنقرة بظروف الرعاية في تركيا التي يحظى بها أطفال أوكرانيا الفارُّون من الحرب. وشكر السفير الحكومة التركية على حسن الضيافة.
"يقضون أوقاتاً ممتعة في أمان".. أوكرانيا تُشيد بضيافة تركيا لأطفالها
"يقضون أوقاتاً ممتعة في أمان".. أوكرانيا تُشيد بضيافة تركيا لأطفالها / Others
1 مايو 2023

منذ أكثر من عام تستضيف تركيا أطفالاً أوكرانيين أُجْلُوا من مناطق الحرب المستمرة بين بلدهم وروسيا، في ظروف رعاية جيدة جدّاً أشاد بها السفير الأوكراني لدى أنقرة.

وبمبادرة عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان ونظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكي، أُسكِنَ هؤلاء الأطفال مدناً تركية مختلفة، على رأسها أنطاليا.

وجاء معظم هؤلاء الأطفال من دور أيتام في أوكرانيا، ويحاولون التغلب على صدمات الحرب بأنشطة مختلفة في أماكن إقامتهم داخل تركيا.

وهم يواصلون مسيرتهم التعليمية في مدارس تركيا، ويطورون مهاراتهم عبر أنشطة رياضية وثقافية وفنية.

أجواء جيدة

وقال السفير الأوكراني لدى أنقرة فاسيل بودنار للأناضول: "مر عام على إجلاء الأطفال من المناطق التي تشهد اشتباكات في أوكرانيا، وهم ينعمون بأجواء جيدة في تركيا، ويحاولون التخلص من الأزمات النفسية التي سببتها لهم الحرب".

وأعرب بودنار عن سعادته لأن أطفال بلاده ينعمون بالراحة والأمان في تركيا، وشكر الحكومة التركية على حسن استضافتهم.

وتابع: "2700 طفل قدموا إلى تركيا خلال عام واحد، وعاد بعضهم إلى أوكرانيا، ويقيم 850 من أطفالنا حالياً مع القائمين على رعايتهم في أنطاليا".

وعن مصيرهم قال: "نخطط لعودة جميع الأطفال إلى أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب، لكن للأسف حتى الآن الحرب مستمرة. يوجد عائدون وقادمون جدد، ويأتينا بين فترة وأخرى أطفال لجنودنا".

وأكّد بودنار أن الأطفال الأوكرانيين يُستضافون في تركيا بأفضل وضع، ويشاركون في الأعياد والمناسبات، وشاركوا في احتفالات يوم 23 أبريل/نيسان للسيادة الوطنية ويوم الطفل في تركيا.

ومضى قائلاً: "أطفالنا بأمان هنا ويقضون أوقاتاً ممتعة. نشكر تركيا ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية والإدارات المحلية التي تساعدنا كثيراً".

وأشاد بالحوار بين عقيلتَي الرئيسين أردوغان وزيلينسكي، مؤكداً أن مبادرتهما مكّنت آلاف الأطفال الأوكرانيين من العيش بعيداً عن بيئة الحرب.

صدمة الحرب

هؤلاء الأطفال الأوكرانيون جلبهم إلى تركيا وقف رسلان شوستاك (Ruslan Shostak) للمساعدات الإنسانية بعد أن أجلاهم من مناطق الحرب في أوكرانيا.

وقال مؤسس الوقف رسلان شوستاك للأناضول إن وقفه تَمكَّن من إجلاء الأطفال بفضل جهود أنقرة، ونظّم فاعليات عديدة متنوعة لمساعدتهم على التغلب على الصدمة التي سبّبَتها الحرب.

وأردف: "حرصنا على توفير التعليم أولاً، فأطفالنا كانوا يذهبون إلى المدرسة في أوكرانيا، ولم يتخلفوا عن تعليمهم. وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة التركية، أطلعنا أطفالنا على المتاحف والمواقع التاريخية والمواقع السياحية في تركيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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