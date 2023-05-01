سياسة
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"قرن تركيا".. أردوغان يشيد برفع حكوماته إنتاج الصناعات الدفاعية إلى 80%
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكوماته تمكّنت من رفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى 80%. وأكّد أن الشعور بالفخر إزاء هذا النجاح حق لكل فرد من أفراد الشعب التركي.
"قرن تركيا".. أردوغان يشيد برفع حكوماته إنتاج الصناعات الدفاعية إلى 80%
سفينة TCG Anadolu أحد أبرز إنجازات تركيا في الصناعات الدفاعية. / صورة: AA
1 مايو 2023

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكوماته تمكّنت من رفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى 80%، مُبيّناً أن هذا الأمر مدعاة للفخر لجميع أفراد شعبه.

جاء ذلك في تغريدة له، الاثنين، عبر حسابه على تويتر.

وأضاف أردوغان أنهم رفعوا نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى 80%، مستلهمين من أحلام وطموح الرواد الأتراك في هذا المجال، مثل وجيهي حرقوش، وصلاح الدين رشيد ألان، ونوري دميراغا، ونوري كيلليغيل.

وأكّد أن الشعور بالفخر إزاء هذا النجاح، من حق كل فرد من أفراد الشعب التركي.

واختتم أردوغان تغريدته بالقول: "قرن تركيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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