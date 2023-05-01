سياسة
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المبعوث الأممي للسودان: البرهان وحميدتي اتفقا على التفاوض عبر ممثلين
قال المبعوث الأممي للسودان إن طرفي الصراع في السودان عبد الفتاح البرهان وحميدتي اتفقا على إرسال ممثلين عنهم للتفاوض، مشيراً إلى احتمال إجراء المفاوضات في السعودية.
المبعوث الأممي للسودان: البرهان وحميدتي اتفقا على التفاوض عبر ممثلين
المبعوث الأممي للسودان: البرهان وحميدتي اتفقا على التفاوض عبر ممثلين / صورة: AA
1 مايو 2023

كشف فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان عن اتفاق أطراف الصراع في البلد الإفريقي، الجيش وقوات "الدعم السريع"، على إرسال ممثلين عنهم للتفاوض.

وقال بيرتس لوكالة أسوشيتد برس، إن الجنرالين المتحاربين في السودان (رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" اتفقا على إرسال ممثلين للتفاوض، لافتاً إلى أن المفاوضات يُحتمل أن تُجرى في السعودية.

وأوضح المسؤول الأممي أن المحادثات المتوقعة ستركز في البداية على فرض وقف إطلاق نار "ثابت وموثوق" يتابعه مراقبون "وطنيون ودوليون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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