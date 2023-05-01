كشف فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان عن اتفاق أطراف الصراع في البلد الإفريقي، الجيش وقوات "الدعم السريع"، على إرسال ممثلين عنهم للتفاوض.

وقال بيرتس لوكالة أسوشيتد برس، إن الجنرالين المتحاربين في السودان (رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" اتفقا على إرسال ممثلين للتفاوض، لافتاً إلى أن المفاوضات يُحتمل أن تُجرى في السعودية.

وأوضح المسؤول الأممي أن المحادثات المتوقعة ستركز في البداية على فرض وقف إطلاق نار "ثابت وموثوق" يتابعه مراقبون "وطنيون ودوليون".