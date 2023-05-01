سياسة
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فيديو مسرَّب لوزير إسرائيلي يتهم واشنطن بدعم الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو
اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بفيديو مسرَّب وهو يتحدث مع نشطاء سياسيين متدينين، نشره موقع "واللا" العبري، الإدارة الأمريكية بالتعاون مع حركة الاحتجاجات المتواصلة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
فيديو مسرَّب لوزير إسرائيلي يتهم واشنطن بدعم الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو
جاء اتهام ليفين في فيديو مسرب وهو يتحدث مع نشطاء سياسيين متدينين / صورة: AP
1 مايو 2023

اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين الإدارة الأمريكية بالتعاون مع حركة الاحتجاجات المتواصلة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

جاء اتهام ليفين في فيديو مسرب وهو يتحدث مع نشطاء سياسيين متدينين، نشر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الاثنين مقتطفات منه، فيما لم يصدر تعليق فوري من الوزير.

ويظهر ليفين وهو يتحدث عن المعارضة بقوله: "لديهم المحكمة والمدعي العام وقادة الاقتصاد، والحكومة الأمريكية التي تعمل بالتعاون معهم بهذه المسألة، وهو ما يتضح من الأشياء التي يقولها المتحدثون باسم الحكومة هناك".​​​​​​​

ويتبنى ليفين موقفاً متشدداً بوجوب إقرار مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" التي فجرت موجة احتجاجات في إسرائيل على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

وفي هذا الصدد، شدد وزير العدل أيضاً على استعداده "للنضال من أجل خطة الإصلاح القضائي".

وألقى باللوم على المعارضة في عدم إبداء "بوادر حل وسط" في المحادثات بمقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، واستدرك: "ينبغي السعي للتوصل إلى حل وسط".

وسبق أن وجه يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أبريل/نيسان المنصرم اتهامات مماثلة للإدارة الأمريكية.

وفي حينه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "هذه الاتهامات خاطئة تماماً".

وعقب انتشار الفيديو المسرب رفض زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس اتهامات ليفين، وقال في اجتماع لحزبه الاثنين: "لا أقبل انتقاده للأمريكيين ولا أعتقد أنهم متورطون هنا".

وأضاف: "القول بأنهم متورطون أمر لا أساس له وخطير، أولئك الذين يعرفون التفاصيل يجب أن يكونوا حذرين للغاية في لغتهم".

لكن غانتس أشار إلى أن المحادثات التي يتوسط فيها الرئيس الإسرائيلي بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية "لا تتقدم، لا سيما فيما يتعلق بموضوع لجنة اختيار القضاة".

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة إلى تعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلاباً على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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