استشهد فلسطيني الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة لمخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

وأكدت الوزارة "استشهاد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً) برصاصة مباشرة في الرأس"، فيما أصيب ستة مواطنين بجروح، "إصابة ثلاثة منهم خطيرة".

وقال محافظ مدينة أريحا جهاد أبو العسل لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجيش الإسرائيلي حاصر المخيم و"أطلق الرصاص باتجاه المواطنين".

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته في بيان إنه "نفّذ عمليات استباقية في مناطق يهودا والسامرة ووادي الأردن".

وأكد الجيش اعتقال "ثلاثة مشتبه بهم في مخيم عقبة جبر ووادي طمون". كما أفاد عن اعتقال 20 "مشتبهاً بهم ومطلوبين" في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ومصادرة مسدس عثر عليه في مخيم عين شمس قرب طولكرم (شمال) وبندقية (إم 16) ومخازن ذخيرة وغيرها من الأسلحة ببيت لحم (جنوب).

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في مخيم عقبة جبر برصاص الجيش الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري إلى تسعة، وفقاً لأبو العسل. ومن المعتقلين اليوم نجله أحمد الذي يشغل منصب أمين سر حركة فتح في المخيم.