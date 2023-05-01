سياسة
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ستستكمل اختباراتها خلال أعوام.. أردوغان يكشف اسم المقاتلة التركية الوطنية
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اسم المقاتلة التركية الوطنية "قآن"، وأشار إلى أنها ستستكمل اختباراتها خلال عدة أعوام لتنضم بعدها بأدائها العالي إلى ترسانة القوات الجوية التركية.
ستستكمل اختباراتها خلال أعوام.. أردوغان يكشف اسم المقاتلة التركية الوطنية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكشف عن اسم المقاتلة التركية الوطنية "قآن" / صورة: AA
1 مايو 2023

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اسم المقاتلة التركية الوطنية "قآن"، خلال كلمة ألقاها الاثنين، في أثناء مشاركته بحفل قرن المستقبل للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية.

وقال أردوغان في هذه المناسبة: "نعيش يوماً مشهوداً في تاريخ الدفاع والطيران التركي".

وأشار إلى أن المقاتلة المحلية "قآن" ستستكمل اختباراتها خلال عدة أعوام لتنضم بعدها بأدائها العالي إلى ترسانة القوات الجوية التركية.

وأردف: "تركيا ستكون واحدة من 5 دول تنتج هذا النوع من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم، وهي من بين 3 أقوى دول تنتج الطائرات المقاتلة "، مشيراً إلى أنه "كلما تعززت قوة تركيا سيترسّخ السلام والعدالة والحق في المنطقة والعالم".

وحول الطائرة المحلية "حُر جت" قال أردوغان: "ستنضم في القريب العاجل إلى أسطول قواتنا الجوية وستكون بين الطائرات على ظهر سفينة "تي جي سي أناضول" الحربية، وستحل محل مقاتلات F-16 جزئياً من خلال تزويدها بأسلحتنا المحلية وراداراتنا الخاصة.

وعن طائرة "حُر قوش" التي بدأت تركيا تصنيعها لصالح الدول الصديقة والشقيقة قال أردوغان: "باتت علامة دولية وسنسلم الدفعات الأولى منها قريباً للنيجر وتشاد".

وأضاف: "ستنفذ طائرتنا المقاتلة المسيرة ANKA-3 أول تحليق لها خلال الأيام المقبلة".

وفي شأن آخر قال أردوغان: "لا ولن نترك متنفساً لأي من التنظيمات الإرهابية الدموية سواء داعش أو PKK أو YPG أو PYD.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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