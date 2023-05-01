سياسة
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في يوم العمال.. مظاهرة مليونية بفرنسا احتجاجاً على رفع سنّ التقاعد
تستعد فرنسا ليوم "تاريخي"، حيث يتوقع نزول ما يصل إلى 1.5 مليون شخص إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما قالت النقابات إنها أعدت "300 نقطة تجمع" في مختلف أنحاء البلاد لإحياء عيد الأول من مايو/أيار.
في يوم العمال.. مظاهرة مليونية بفرنسا احتجاجاً على رفع سنّ التقاعد
فرنسا.. مظاهرة "مليونية" في عيد العمال احتجاجاً على رفع سن التقاعد / صورة: AFP
1 مايو 2023

تستعد فرنسا ليوم "تاريخي" الاثنين، حيث يتوقع نزول ما يصل إلى 1.5 مليون شخص إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، منها قناة "فرانس 24"، فإن النقابات الفرنسية تشرع في تحضيراتها لإحياء يوم "تاريخي" لعيد العمال، الاثنين.

وأضافت أنه من المنتظر نزول ما يصل إلى 1.5 مليون شخص إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد.

بدوره قال الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل ("سي أف دي تي") لوران بيرجيه: "أعتقد أننا سنشهد غداً مئات آلاف المتظاهرين، وربما مليوناً أو مليوناً ونصف مليون شخص".

وأضاف أن النقابات أعدت "300 نقطة تجمع" في مختلف أنحاء البلاد لإحياء عيد الأول من مايو.

وتتوقع السلطات الفرنسية نزول ما بين 500 و650 ألف متظاهر، من ضمنهم ما بين 80 إلى 100 ألف سيجوبون شوارع باريس.

ويتوقع أيضاً أن تؤثر التحركات بشكل كبير على حركة الملاحة الجوية، إذ جرى إلغاء ما يتراوح بين 25% و33% من الرحلات في أكبر مطارات البلاد، بينما يرجح أن يتواصل اضطراب الحركة في مطار باريس-أورلي حتى الثلاثاء، حسب القناة نفسها.

وتعيش فرنسا منذ مطلع العام الجاري أزمة اجتماعية وسياسية على خلفية احتجاجات رافضة خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لـ"إصلاح" قانون التقاعد، الذي ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد.

والسبت الماضي نشرت الجريدة الرسمية مرسوم "إصلاح" نظام التقاعد الذي أصدره الرئيس ماكرون بعد ساعات من إقراره في المجلس الدستوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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